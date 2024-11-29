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竹北明年將攀上22萬人口 戶政爆量先引進「AI機器人」

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北地政戶政事務所聯合辦公大樓座落東興圳公園旁，未來戶政事務所也將遷至此辦公；圖為完工模擬圖。圖／竹縣府提供
竹北地政戶政事務所聯合辦公大樓座落東興圳公園旁，未來戶政事務所也將遷至此辦公；圖為完工模擬圖。圖／竹縣府提供

新竹縣政府根據人口統計，竹北市人口上月已經達到21萬9121人，距離跨越22萬人口大關僅一步之遙，最快明年上半年就會達標，但同時卻也帶來沉重戶政業務負擔，每位戶政人員每天案量超過70件，縣府因此將在下月起引起AI機器人，協助民眾簡易洽公案件。

新竹縣府表示，竹北市人口一年來成長近4千人，仍在持續增加中，因此最快明年上半年就會超過22萬人口，持續穩坐新竹縣第一大鄉鎮市，也即將有超越全國第一大縣轄市彰化市的趨勢，不過激增的戶政業務量，卻也造成戶政系統沉重負荷。

縣府指出，竹北市戶政事務所每名員工的日處理案件量超過70件，且現有戶政事務所廳舍老舊狹小、停車不便、洽公等候時間長，也造成民眾的不便，因此縣府期望藉由引進AI機器人、遷建戶政事務所辦公廳舍，提高竹北戶政事務所的服務品質。 

竹縣府民政處長陳建淳表示，竹北戶政事務所預計12月引進AI機器人為民眾服務，主要會由AI機器人負責於現有服務台的位置提供迎賓互動、協助回覆洽公民眾一般及例行性的提問，至於較複雜的文書作業則仍由戶政人員負責。

陳建淳指出，AI機器人可以讓重要的戶政人力留在櫃台幫民眾處理業務，避免人力浪費在接待上，而且AI機器人具有一定趣味性，可以讓洽公民眾在等待洽公過程中，可以有對話互動，減少民眾等待不耐及緩解服務台壓力，提升戶所服務效能及服務品質。 

除了引進AI機器人，為徹底解決竹北戶政事務所辦公空間狹小、提升辦公量能，新竹縣府已定案未來將遷建竹北戶政事務所，新址選在竹北市自強五路上，即位新竹地方法院與東興圳公園中間，將新建「竹北地政戶政事務所聯合辦公大樓」，原址則規畫保留成立西區戶政辦事處。

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