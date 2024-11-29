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12強棒球拿下最多打點…林立捐簽名球 為替弱勢兒童募新鞋
桃園市政府民政局與靈糧堂、加利利愛鄰協會合作，明（30日）在桃園區風禾公園舉行公益募鞋活動，由棒球國手林立擔任公益大使，捐10顆簽名球替弱勢孩童募新鞋，目標200雙，期待民眾共襄盛舉。
民政局長劉思遠表示，耶誕節是感恩的日子，民政局攜手基督教聯盟協會為弱勢家庭募鞋，希望孩子們能在農曆新年穿新鞋、抬頭挺胸走上未來道路。活動當天，現場還有超過50個公益攤位，提供義剪、義診、物資發放等服務，舞台區另有表演，陪伴民眾度過溫馨耶誕。
今年活動邀請世界12強棒球賽奪冠的職棒好手林立，林立與桃園緣份深厚，曾就讀大勇國小、新明國中、平鎮高中，三級棒球與大學都在桃園養成，現在也為樂天桃猿隊效力。林立主動捐出10顆簽名球為孩童募鞋，並表示一直以來受到桃園很多照顧，現在換他來照顧桃園孩子，希望新鞋能陪著孩子們逐夢。
桃園市基督教聯盟協會主席韓慧蕙牧師說，發育中的孩子好動、長得也快，鞋子經常損壞或穿不下，協會統計有200位孩童需要新鞋，希望透過活動完成他們的心願。
公益募鞋活動明天上午10時開始，500元認捐1雙鞋可獲得1張摸彩券抽林立簽名球，1人限量認捐3雙，活動至200雙鞋募滿為止。
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