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竹市關埔空橋施工圍籬竟切斷人行空間 議員批行人地獄

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市慈雲路空中行人步道橋工程今年7月開工，近來市府搭起施工圍籬，但市議員曾資程卻接獲陳情，鐵皮圍籬竟切斷人行空間，行人只好冒險走到馬路上。圖／曾資程提供
新竹市慈雲路空中行人步道橋工程今年7月開工，近來市府搭起施工圍籬，但市議員曾資程卻接獲陳情，鐵皮圍籬竟切斷人行空間，行人只好冒險走到馬路上。圖／曾資程提供

新竹市慈雲路空中行人步道橋工程今年7月開工，近來市府搭起施工圍籬，但市議員曾資程卻接獲陳情，鐵皮圍籬竟切斷人行空間，行人只好冒險走到馬路上，痛批根本是「行人地獄幫兇」。工務處表示，將增設行人安全空間。

慈雲路上、下班尖峰時段車流量大，為提升行人安全、學童通學便利，以及地方商圈活絡，關埔地區預計興建12座空橋，4座由市府施作，皆已發包施作中，其餘8座將由民間廠商以捐建公益設施方式辦理。關埔地區的空橋串聯後，可提供約2公里長的2樓步行空間。

慈雲路連接埔頂三路的關埔首座空橋歷經流標6次後，好不容易今年7月15日舉辦開工典禮，近期市府搭起施工圍籬，但曾資程接獲陳情指出，慈雲路上下班、課車流量大，行人也多，但市府在慈雲路上的施工圍籬竟直接切斷行人行走空間，迫使民眾要走入慈雲路，面對快速行駛的車輛，對推輪椅或娃娃車的朋友，相當的不友善也很危險。

「這樣安全嗎？」曾資程批，市府的交維計畫根本是要行人及學生被迫行走在危險的馬路上，市府不僅空橋明年全區完工的政見跳票，就連施工圍籬也如此不用心。

新竹市工務處表示，市府將增設行人安全空間，不會讓行人走在危險的馬路上，並已要求承包商必須依規提供行人安全的臨時通道。

行人地獄

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