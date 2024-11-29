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尖石鄉公墓滿葬 議員憂未來恐亂葬

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

新竹縣尖石鄉公墓一位難求，甚至發生疊葬狀況，縣議員劉建民認為，近年來僅1處公墓更新，讓人擔心未來發生亂葬疑慮。縣府回應，尖石鄉新樂村第四公墓更新設置納骨牆及環保樹葬區案，明年初發包，持續盤點更新公墓合適地點。

尖石鄉有40座公墓，約10.5萬個墓穴全數滿葬。劉建民指出，公墓更新牛步化，涉及中央預算、水保和興辦計畫的問題，然而山區的公墓不需要設置停車場、禮廳堂等大型空間，只需要簡易的納骨塔，但是近6年僅有一處更新，更讓人擔心未來發生亂葬疑慮。

「族人都希望能返鄉安葬！」劉建民說，以往都採土葬，如今逐步接受火葬，但尖石鄉公所的公墓凌亂，期盼縣府能重視，與鄉公所協調向中央爭取經費，也可以集合鄰近幾個部落新設公墓，或加大更新地區等模式。

民政處長陳建淳回應指出，縣府日前會勘，發現部分公墓有疊葬情況，主因是土地不足，這也需要符合原住民族條例和部落會議通過等，及避開水源保護區、災害潛勢區等，目前要盤點出可更新量能，再覓合適地點。

縣府將縣長楊文科施政五支箭之一的「生命紀念園區」，順應民意轉型為「就近治喪」規畫，現有6公所提出新設置，或現有殯葬設施優化共7個方案，其中尖石鄉新樂村第四公墓更新設置納骨牆及環保樹葬區案，獲內政部補助300萬元，已完成水保計畫、興辦事業計畫等前置作業，規畫明年初辦理工程發包作業。

公墓 尖石鄉 樹葬

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