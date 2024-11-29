紓解北桃通勤壓力 桃新闢2路線

桃園通勤台北人口多，往來常大塞車，藝文特區、經國重劃區人口增加，但位於通勤公車路線末端，上午尖峰時段常「看得到搭不到」，市長張善政昨天宣布，後天將新闢2新路線，走國道直達北捷三重國小站，盼紓解壓力，民代樂觀其成。

交通部公路局統計，今年1到9月桃園平均每日搭乘國道客運達4.5萬人次，往返桃園、台北的9023客運平均每天4400人次搭乘，占總運量近10%，前往台北市府轉運站和士林的9005、9023即使加開班次，仍然是供不應求。

市民劉小姐每早6點出門排隊搭車，即使排到前幾個，仍可能因滿座上不了車，她說9005到台北約60分鐘，通勤時段車多、常發生事故，如果7點半沒搭上車，很容易遲到。洪先生表示，9009、9005沿線站點能遮風避雨的地方不多，路線假日班次少，對輪值或加班民眾很不方便。

張善政昨天宣布，12月1日開通723及723A等2條新路線，由亞通客運營運，平日30班、假日18班，希望紓解9005及9023兩條路線的壓力。

桃園市交通局公共運輸科長林宗漢表示，723及723A為市區公車路線，行經經國路、大興西路、中正路、莊敬路後，上國道1號後抵達北捷三重國小站；市民使用桃園市民卡可享買一送一，及單趟票價最高60元優惠，12月1日通車首日，自經國轉運站搭乘首班車的前50名，還可獲得北北基桃TPASS紀念票卡1張。

議員黃瓊慧表示，肯定規畫新路線，但723與723A上午8點前發車僅7班次，以每車40人計算，頂多280人，效益有待觀察；此外，2路線開往新北三重，距離台北還有一段距離，通勤族需轉乘，應設法減少市民不便。

議員凌濤建議，可新增經國轉運站往桃園火車站、往台北方向的直達車，避免在路程彎繞及路線尾端等待過久，最後發現沒有位子的窘境。