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12強棒球賽奪冠 桃園英雄見面會1500名球迷同歡

中央社／ 桃園28日電

台灣隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，桃園市政府今天舉辦「桃園英雄見面會」，有近1500名球迷到場，台灣隊總教練曾豪駒說，選手們彼此相信下創造成就，讓全世界認識台灣人的棒球。

桃園市政府晚間在府前廣場舉辦「桃園英雄見面會」，下午4時即開放領取號碼牌，限量提供600名民眾與台灣隊近距離擊拳接觸，活動吸引近1500名球迷到場。

桃園市政府體育局表示，此次英雄見面會邀請台灣隊12強總教練曾豪駒，體能教練劉品辰、洪全億，球員林立、黃子鵬、莊昕諺、陳晨威、戴培峰、林昱珉，以及樂天女孩孟潔、嘎琳等人，與球迷分享參賽過程。

曾豪駒說，選手們彼此相信、寫下這項故事和成就，成為台灣人的驕傲，也讓全世界認識台灣人的棒球；這只是一小步，希望未來有更多機會可以跟世界各國的強隊抗衡，繼續讓大家認識台灣的棒球。

林昱珉說，知道要擔任冠軍戰先發時，是懷著放手一搏的心情上場，他是隊裡最小的，個性也比較害羞，感謝學長們的照顧，讓他能放鬆心情。

林立說，每一場比賽都很關鍵，從沒想過可以拿世界第一，「中華隊的成功在於團隊合作」，這份成就來自所有球員的共同努力，拿下冠軍、壓力釋放的瞬間很感動，這次比賽也將成為未來進步的動力。

桃園市長張善政致詞說，曾在今天的場地，「和民眾一起看著中華隊奪冠」，當時許多人都熱淚盈眶；市府將持續支持在地棒球發展，期待更多桃園子弟，「能加入中華隊陣容」。

台灣人 教練

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