快訊

對普亭雙標！法國「1原因」稱內唐亞胡豁免逮捕令 學者分析背後原因

聽新聞
0:00 / 0:00

不用出國...桃園免費浪漫美景超好拍 12月中旬變色超美

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市大溪區月眉人工濕地周邊種植近370棵落羽松，今年預計在12月中旬落羽松開始變色。圖／水務局提供
桃園市大溪區月眉人工濕地周邊種植近370棵落羽松，今年預計在12月中旬落羽松開始變色。圖／水務局提供

桃園市大溪區月眉人工濕地周邊種植近370棵落羽松，今年預計在12月中旬落羽松開始變色，不需任何門票即可欣賞到絕世美景，桃園市水務局提醒，園在公園內未經許可駕駛或違規停放車輛，可處600元以上1200元以下罰鍰。

大漢溪右岸以大溪水資源回收中心為起點，結合月眉人工濕地、山豬湖生態親水園區作為環境教育推動基地，而月眉人工濕地兼具水質淨化、生態棲地復育、活化景觀與節能減碳等功能。

濕地周邊種植了近370棵落羽松，今年預計在12月中旬落羽松開始變色，紅黃交織的樹葉搭配藍天白雲倒映在水面上，彷彿置身歐洲一般，每年吸引大批民眾前來打卡取景，不需任何門票即可欣賞到絕世美景，是超熱門的打卡景點。

為因應落羽松季帶來的大量人潮及車潮，水務局特別規畫交通疏導，增加人員指揮並協調警方交通管制，沿路擺放交通錐且將執行違停取締，園區依公園管理自治條例，在公園內未經許可駕駛或違規停放車輛，可處600元以上1200元以下罰鍰。

12月初至明年2月底將管制遊覽車禁入月眉人工濕地、山豬湖生態親水園區，請遊覽車駕駛依現場指示停放月眉第1、2停車場，月湖路沿線禁止停放遊覽車、汽車及機車。

請民眾務必配合以維交通秩序與順暢，也呼籲遊客盡量實施共乘制或多加利用大眾運輸前往，減少車輛進入，避免造成壅塞，另請民眾維持環境整潔，不亂丟垃圾，一同維護美麗生態與環境。

桃園市大溪區月眉人工濕地周邊種植近370棵落羽松，今年預計在12月中旬落羽松開始變色。圖／水務局提供
桃園市大溪區月眉人工濕地周邊種植近370棵落羽松，今年預計在12月中旬落羽松開始變色。圖／水務局提供
桃園市大溪區月眉人工濕地周邊種植近370棵落羽松，今年預計在12月中旬落羽松開始變色。圖／水務局提供
桃園市大溪區月眉人工濕地周邊種植近370棵落羽松，今年預計在12月中旬落羽松開始變色。圖／水務局提供
桃園市大溪區月眉人工濕地周邊種植近370棵落羽松，今年預計在12月中旬落羽松開始變色。圖／水務局提供
桃園市大溪區月眉人工濕地周邊種植近370棵落羽松，今年預計在12月中旬落羽松開始變色。圖／水務局提供

人工濕地 落羽松 遊覽車

延伸閱讀

桃園大溪木博館辦木家具工藝設計競賽 開放全球創作者報名

12強金牌英雄下午桃園見面 3議員今各發放百份珍奶雞排

工班洗油漆桶便宜行事 桃園大坑溪又遭染紅

影／桃園天道盟結盟竹聯幫販毒 找移工經營會館賣同鄉

相關新聞

全台隱藏版好橘果在這裡 苗縣苑裡蕉埔砂糖橘將開園

苗栗縣苑裡鎮蕉埔里盛產的帝王柑、砂糖橘即將陸續進入產期，20年前最早引進栽培、種植面積最多的桔園，也將在周六舉辦開園儀式...

不用出國...桃園免費浪漫美景超好拍 12月中旬變色超美

桃園市大溪區月眉人工濕地周邊種植近370棵落羽松，今年預計在12月中旬落羽松開始變色，不需任何門票即可欣賞到絕世美景，桃...

往返北桃國道客運一位難求 桃市新闢2路線紓解人潮

桃園通勤台北人口多，往來常大塞車，但藝文特區、經國重劃區位於通勤公車路線末端，上午尖峰時段常「看得到搭不到」。交通局今宣...

竹北十興國小周邊人行道改善 地方要求加強夜間照明

為提供學童安全的通學環境，新竹縣政府爭取中央補助及自籌財源，投入3200萬元施作竹北市十興國小周邊通學步道改善，將在明年...

影／中華隊苗栗女婿參加歡迎會 林凱威：能被認可一切辛苦都值得

中華隊贏得世界棒球12強賽冠軍，擔任「終結者」的投手林凱威今天回到苗栗縣，縣府安排盛大的英雄歡迎會，會場人氣爆棚，縣長鍾...

苗栗就業中心創造就業溫暖 多重障礙青年穩定工作逾1年

勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心運用職場學習及再適應計畫、僱用獎助計畫，與寰宇食品加工廠合作，幫助多重障礙青年小旗（化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。