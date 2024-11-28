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比特犬攻擊社區犬隻致死 竹縣動保所將罰飼主

中央社／ 新竹縣28日電

新竹縣動保所今天表示，有民眾飼養的比特犬日前跑到寶山鄉某社區，並攻擊1隻社區住戶飼養的犬隻致傷重死亡，將依動保法規定對比特犬飼主開罰新台幣4.5萬元至22.5萬元。

新竹縣動物保護防疫所今天透過文字表示，1隻民眾飼養的比特犬在9月30日跑到寶山鄉1處社區，攻擊社區住戶飼養的犬隻導致傷重不治，獲報後立即捕捉這隻比特犬。

新竹縣動保所說，因飼主未嚴加看管攻擊性犬隻，已涉攻擊性寵物外出無人伴同與防護、使動物造成傷害死亡等相關規定，將依動物保護法裁罰4.5萬元至22.5萬元，以資警惕。

動保所指出，後續要求比特犬飼主加強犬隻管理與防護措施且持續追蹤，若比特犬再有無故侵害他人自由或財產情形，將評估沒入比特犬以保障民眾安全。

動物 新竹 比特犬

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