平鎮環南地下道封閉一車道造成回堵 增設偏心左轉道紓解
桃園市平鎮區環南地下道配合鐵路地下道已封閉雙向各1線道，不過每逢上下班尖峰時間，環南路車流量大，導致容易塞車回堵，地方希望增設偏心左轉車道，紓解地方車流。桃園市交通局回應，原為雙向5車道以中央分隔島分向路段，改善後將增加為雙向6車道，以增加偏心左轉車道方式改善，預計11月30日完工。
環南路與中豐路路口為地方交通要道，民眾往來台66及中壢市區都會經過。市議員陳韋曄表示，交通尖峰時刻車輛多，也容易回堵到延平路上，雖然先前已派交通警察及改善地方號誌，不過許多車輛欲從環南路左轉中豐路占用內側車道。
陳韋曄說，過去已改善措施對交通改善有限，盼能增加環南路上1道為左轉專用車道，其餘2線為直行車道及1道右轉車道，共改為4線車道，讓直行車道容量增加，盼降低車輛回堵長度。
交通局表示，交通部鐵道局北部工程分局辦理平鎮區環南路地下道施工封閉，造成環南路往桃園方向，與中豐路口交通壅塞，決議增設偏心左轉車道以紓解車流回堵情形。
交通局說，該施工範圍長度為100公尺、寬度20公尺，原為雙向5車道以中央分隔島分向路段，改善後將增加為雙向6車道，以增加偏心左轉車道方式改善交通壅塞問題，另因車道需配合中央分隔島打除及遷移交通號誌、路燈及其他路側設備等設施，總經費約為150萬元，相關工程已於已於10月11日陸續進場施工，全案預計11月30日完工。
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