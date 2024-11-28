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全台隱藏版好橘果在這裡 苗縣苑裡蕉埔砂糖橘將開園

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
現場砂糖橘果樹都已結果累累，且大部分果皮已開始轉黃成熟中，預估下月上旬開採。記者吳傑沐／攝影
現場砂糖橘果樹都已結果累累，且大部分果皮已開始轉黃成熟中，預估下月上旬開採。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣苑裡鎮蕉埔里盛產的帝王柑、砂糖橘即將陸續進入產期，20年前最早引進栽培、種植面積最多的桔園，也將在周六舉辦開園儀式；園主阿木伯說，屆時會在果園現場準備簡餐來相聚，敬告親朋好友及老顧客開園囉！

據了解，苑裡鎮蕉埔里可說是台灣砂糖橘最早種植的發源地，最初是由蕉埔在地人邱萬財先生引進，目前蕉埔里栽種約20多公頃砂糖橘，已經成為苗栗縣之最，甜度介於12度至16度之間，每年12月上旬進入產季，是地方特色招牌農產品，更是全台隱藏版好橘果。

桔園園主阿木伯說，他從民國94年開始種植砂糖橘，也算是當地最早種植的農友之一，目前種植約8公頃面積，當中有部分為帝王柑，現場果樹都已結果累累，且大部分果皮已開始轉黃成熟中，今年預計開賣的帝王柑每斤60元、砂糖桔每斤150元。

遠在台北的媳婦林孟冠說，每年產季都會利用周末假日回苑裡幫忙採果及銷售，目前帝王柑已成熟，30日上午舉辦開園，開放自採、現購或宅配，遊覽車採果則要提前預約，不然怕人手不夠；砂糖橘預估下月上旬也能陸續開採。

當地果樹產銷班指出，苑裡蕉埔砂糖橘果園緊鄰火炎山脈下、無工業污染的苑裡溪河畔，果農使用溪水灌溉果樹，加上有機值豐富的土壤、日夜溫差大的環境，相當有利栽種砂糖橘；產季約12月上旬開始採收，可至農曆年前，也是民眾過年送禮好選擇，且菜市場或超市無法買到蕉埔砂糖橘，果農大多是採取直接面對消費者方式銷售。

雖說果農都有自己客源，但較不穩定，尤其是盛產時，未來希望能打造苑裡蕉埔砂糖橘品牌，成為地方特色招牌農產品，這樣能擴大市場客源，更有利於新加入的小農來共同銷售。

桔園目前種植約8公頃面積的砂糖橘，當中有部分為帝王柑，周六起帝王柑搶先上市，砂糖橘預估下月上旬也能陸續開採。記者吳傑沐／攝影
桔園目前種植約8公頃面積的砂糖橘，當中有部分為帝王柑，周六起帝王柑搶先上市，砂糖橘預估下月上旬也能陸續開採。記者吳傑沐／攝影
桔園園主阿木伯說，周六將舉辦簡單的開園儀式，帝王柑搶先上市，砂糖橘預估下月上旬也能陸續開採。記者吳傑沐／攝影
桔園園主阿木伯說，周六將舉辦簡單的開園儀式，帝王柑搶先上市，砂糖橘預估下月上旬也能陸續開採。記者吳傑沐／攝影

埔里 消費者 苗栗縣

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