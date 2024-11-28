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往返北桃國道客運一位難求 桃市新闢2路線紓解人潮

聯合報／ 記者朱冠諭陳俊智／桃園即時報導
桃園藝文特區、經國重劃區民眾往返台北常搭不到車，市長張善政今宣布將新闢2路線走國道直達北捷三重國小站。記者朱冠諭／攝影
桃園藝文特區、經國重劃區民眾往返台北常搭不到車，市長張善政今宣布將新闢2路線走國道直達北捷三重國小站。記者朱冠諭／攝影

桃園通勤台北人口多，往來常大塞車，但藝文特區、經國重劃區位於通勤公車路線末端，上午尖峰時段常「看得到搭不到」。交通局今宣布，下周將新闢2路線走國道直達北捷三重國小站，盼紓解壓力。民代樂觀其成，也呼籲市府盡速改善班次不足和司機不足等問題。

交通部公路總局統計，今年1到9月桃園平均每日搭乘國道客運達4.5萬人次，往返桃園、台北的9023客運平均每天就有4400人次搭乘，占總運量近10%，前往台北市府轉運站和士林的9005、9023即使加開班次仍供不應求。

民眾劉小姐每早6時就出門排隊搭車，有時即使排到前幾名，仍可能因滿坐上不了車。她說9005開到台北約60分鐘，通勤時段車多、常發生事故，如果7點半前沒搭上車很容易遲到。洪先生也說，9009、9005沿線站點能遮風避雨的地方不多，路線假日班次少，對輪值或加班民眾很不利。

為此，市府今宣布將於12月1日開通723及723A兩條新路線，由亞通客運營運，平日班次達30班，假日有18班，盼紓解9005及9023兩條路線的壓力。

交通局公共運輸科長林宗漢表示，723及723A為市區公車路線，行經經國路、大興西路、中正路、莊敬路後，上國道一號後抵達北捷三重國小站；市民使用桃園市民卡可享買一送一及單趟票價最高60元優惠，12月1日通車首日，自經國轉運站搭乘首班車的前50名民眾，還可獲得基北北桃TPASS紀念票卡1張。

議員黃瓊慧肯定交通局規畫新路線，但723與723A上午8時前發車僅7班次，以一車40人計算，頂多280人，效益有待觀察；此外兩路線開往新北三重，距離台北還有一段距離，通勤族需轉乘，市府應設法減少市民不便。

議員凌濤建議可新增經國轉運站往桃園火車站、往台北方向的直達車，避免在路程彎繞及路線尾端等待過久，最後發現沒位子的窘境。

桃園藝文特區、經國重劃區民眾往返台北常搭不到車，交通局今宣布將新闢2路線走國道直達北捷三重國小站。記者朱冠諭／攝影
桃園藝文特區、經國重劃區民眾往返台北常搭不到車，交通局今宣布將新闢2路線走國道直達北捷三重國小站。記者朱冠諭／攝影

三重 國道客運 桃園

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