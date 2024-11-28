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桃園大溪木博館辦木家具工藝設計競賽 開放全球創作者報名

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市立大溪木藝生態博物館自即日起至明年2月3日，舉行「第2屆大溪國際木家具工藝設計競賽」徵件，此次競賽以「收納」為主題。圖／桃園市文化局提供
桃園市立大溪木藝生態博物館自即日起至明年2月3日，舉行「第2屆大溪國際木家具工藝設計競賽」徵件，此次競賽以「收納」為主題。圖／桃園市文化局提供

桃園市立大溪木藝生態博物館自即日起至明年2月3日，舉行「第2屆大溪國際木家具工藝設計競賽」徵件，此次競賽以「收納」為主題，面向全球創作者，聚焦於結合傳統木工技藝與當代設計創新，展示木製家具獨有的美學與功能，歡迎全球設計師踴躍參與，總獎金高達140萬元。

競賽設置社會組與青年組2個組別，總獎金高達140萬元，其中社會組金獎40萬元、青年組金獎25萬元，共計16個獎項獎金名額。無論參賽者的國籍、職業或居住地，只要對木製家具設計懷抱熱情，皆可報名參加，攜手探索木家具設計的無限可能。

木博館協力大溪木器產業，致力於大溪木藝主題研究、展示及教育推廣、工藝人才培育等工作，並於112年度首次舉辦「大溪國際木家具工藝設計競賽」，吸引來自14個國家地區的519件作品參賽，最終選出16件優秀作品，透過得獎作品展與巡迴展，成功促進大溪、台灣與國際間的木藝文化連結。

「收納」作為本屆競賽的主題，緊扣當代居家空間需求與生活型態變遷。除了滿足物品存放的基本功能外，鼓勵參賽者展現家具在符合空間尺度、生活美學及使用便利性上，加入伸縮、展延與創新運用上的巧思，並期能突破傳統設計框架，嘗試結合多元媒材，以木藝精湛工法結合現代設計語彙與創作理念，賦予家居生活更多想像與溫度。

桃園市立大溪木藝生態博物館自即日起至明年2月3日，舉行「第2屆大溪國際木家具工藝設計競賽」徵件，此次競賽以「收納」為主題。圖／桃園市文化局提供
桃園市立大溪木藝生態博物館自即日起至明年2月3日，舉行「第2屆大溪國際木家具工藝設計競賽」徵件，此次競賽以「收納」為主題。圖／桃園市文化局提供

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