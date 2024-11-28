雪霸山區結霜伴隨強陣風 雪管處籲保暖小心步道濕滑

雪霸國家公園管理處今天表示，雪霸山區近日有結霜情形並伴隨強陣風，呼籲登山民眾備妥足夠禦寒衣物以應付高山寒冷環境，行走結霜濕滑步道也要特別小心，以維登山安全。

雪管處發布新聞稿表示，根據山友回傳照片，雪山主峰至大霸尖山聖稜線上，近日許多高山植物被冰霜覆蓋，步道也結霜濕滑，已有登山團受氣候影響，無法完成既定行程而撤回山屋或臨時營地。

雪霸園區多為高海拔環境，雪管處提醒，越靠近山頂或稜線處，「風寒效應」影響程度越高，若遇降雨無法保持身體乾燥及防風措施，將造成人體失溫，建議登山民眾可選防風、防水材質機能服飾，務必做好保暖。

雪管處提醒，冬季登山前應審慎評估天氣狀況及做好充分準備，落實風險評估與自我管理，把登山安全放在首要之務，個人務必量力而為。