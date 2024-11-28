竹北十興國小周邊人行道改善 地方要求加強夜間照明

為提供學童安全的通學環境，新竹縣政府爭取中央補助及自籌財源，投入3200萬元施作竹北市十興國小周邊通學步道改善，將在明年4月底前完工，地方居民除希望施工期間不要影響行人的安全，也向縣府表達要求，希望分段施工，同時一併加強夜間照明，改善夜晚人行道昏暗情況。

新竹縣府教育局表示，十興國小周邊的莊敬北路、勝利五路、莊敬三路、勝利二路等學生通學路徑，因一旁百貨聚集大量人車，使得通學空間受影響，家長接送區更成為違規停車熱點，因此改善計畫以拓寬人行道、縮窄車道進行，將拓寬人行道淨寬至2.9公尺以上，工程已在10月底分段動工。

新竹縣長楊文科今天會同縣府教育局、工務處等單位前往會勘，多名議員民代都到場關心，主要針對現況進行了解，並且現場指示如何能將改善計畫規畫更符合家長及師生期待，並提醒施工團隊施工期間務必做好安全防護，把對師生及用路人造成的困擾降至最低。

當地十興里長毛振福表示，因為施工期間學校仍正常運作，為了避免施工對學生上下學安全造成影響，因此地方要求廠商不能同時施作，應分區分段施工，以利安排學生上下學路線安排，教育局及廠商都已允諾分段施工。

工程計畫除人行道整建外，還將一併施作行穿線退縮、植栽帶改善等工程，而莊敬北路及勝利五路將調整現有車道寬度，配合規畫寬度2至3公尺避車彎，設置家長機車、汽車臨停接送區及公車停靠區，讓家長及學生接送上下學更方便安全。

楊文科提到，校園周邊通學步道是縣府執政重點，目前新竹縣有19個國小正在進行相關改善工程，都是為了照顧學生通學安全，未來縣府也將持續建置學校與社區共享的舒適安全通學步道。

新竹縣教育局長楊郡慈表示，工程改善路段總長度達720公尺，將重新鋪設人行道地磚、規畫家長接送區與無障礙動線，並將車道寬度調整至3公尺，可降低校園周邊車速，同時樹根導致人行道地磚隆起的狀況，也會在此次工程一併改善。

工程預計明年4月27日完工，施工依序為勝利五路、莊敬三路、勝利二路，最後是莊敬北路，學校及里長也會公告施工相關期程及時間，讓民眾及學生都知悉，同時施工期間也會留有行人專用通道，讓大家在施工期間仍有安全通行的道路。