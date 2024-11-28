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中華隊苗栗女婿參加歡迎會 林凱威：能被認可一切辛苦都值得

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
林凱威今天回到苗栗縣，縣府安排盛大的英雄歡迎會，他也在會中表達心聲。記者胡蓬生／攝影
林凱威今天回到苗栗縣，縣府安排盛大的英雄歡迎會，他也在會中表達心聲。記者胡蓬生／攝影

中華隊贏得世界棒球12強賽冠軍，擔任「終結者」的投手林凱威今天回到苗栗縣，縣府安排盛大的英雄歡迎會，會場人氣爆棚，縣長鍾東錦推崇他是台灣之光，希望他有機會時能回苗栗指導縣內國中小棒球隊，帶動苗栗的棒運發展。

林凱威上午和妻子、父母及岳父母到縣府大廳參加歡迎會，林凱威與妻子設籍在頭份市，是標準的「苗栗女婿」，讓縣民同感光榮，鍾東錦接見表揚並主持歡迎會，開心的說「這是他上任以來最快樂的一天」，議員還一致要求縣府興建標準棒球場，發展縣內棒運。

縣府頒贈70萬元獎勵金，鍾東錦並與林凱威互換簽名球紀念，因林是中職味全龍隊球員，縣府特別挑選騰飛的神龍造型的木雕，圓形的龍珠有如棒球。

林凱威與妻子等人現身會場，引來縣府大樓各層的員工爭睹英雄投手，場面熱絡非凡，立委邱鎮軍、 頭份市長羅雪珠和眾多縣議員都來參加 ，分享喜悅。

鍾東錦指出，與他同齡的許多人，都曾在凌晨時起來觀看中華隊在美國辦的各級世界棒球賽，當年的少棒、青少棒和青棒選手如許金木、鄭百勝的印象迄今記憶深刻；棒球是台灣 的「國球」，林凱威是台灣之光，苗栗女婿的身分讓苗栗也沾光，希望他有機會多回苗栗指導縣內棒球小選手。

林凱威說，他從小參加棒球隊接受各種嚴格的訓練，這次中華隊為台灣贏得冠軍，心裡覺 得被認可，過去的辛苦訓練「都值得」，一路走來棒球真的讓他很快樂，得到冠軍的那一天 ，他也回歸正常生活，感謝妻子和家人還有球迷的支持。球季結束後，他一定會回來協助幫忙指導縣內中小學的棒球。

林凱威與妻子等人現身會場，引來縣府大樓各層的員工爭睹英雄投手，場面熱絡非凡。記者胡蓬生／攝影
林凱威與妻子等人現身會場，引來縣府大樓各層的員工爭睹英雄投手，場面熱絡非凡。記者胡蓬生／攝影
林凱威（右二）今天回到苗栗縣，縣府安排盛大的英雄歡迎會，會場人氣爆棚。記者胡蓬生／攝影
林凱威（右二）今天回到苗栗縣，縣府安排盛大的英雄歡迎會，會場人氣爆棚。記者胡蓬生／攝影
林凱威是中職味全龍隊球員，縣府特別挑選神龍造型的木雕，圓形的龍珠有如棒球。記者胡蓬生／攝影
林凱威是中職味全龍隊球員，縣府特別挑選神龍造型的木雕，圓形的龍珠有如棒球。記者胡蓬生／攝影
中華隊贏得世界棒球12強賽冠軍，擔任「終結者」的投手林凱威今天回到苗栗縣，縣府安排盛大的英雄歡迎會，會場人氣爆棚。記者胡蓬生／攝影
中華隊贏得世界棒球12強賽冠軍，擔任「終結者」的投手林凱威今天回到苗栗縣，縣府安排盛大的英雄歡迎會，會場人氣爆棚。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府頒贈70萬元獎勵金給林凱威，鍾東錦並與林互換簽名球紀念。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府頒贈70萬元獎勵金給林凱威，鍾東錦並與林互換簽名球紀念。記者胡蓬生／攝影

世界棒球12強 中華隊 林凱威 鍾東錦

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