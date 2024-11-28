苗栗就業中心創造就業溫暖 多重障礙青年穩定工作逾1年

勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心運用職場學習及再適應計畫、僱用獎助計畫，與寰宇食品加工廠合作，幫助多重障礙青年小旗（化名）就職，建立信心與技能，穩定工作1年以上。

21歲小旗患有智能障礙合併自閉症，溝通與邏輯反應相對不足，限制他的求職路，小旗的媽媽擔心年老後無法再繼續照顧小旗，因此到苗栗就業中心尋求協助，希望能讓小旗經濟獨立。

就業服務員諮詢後，分析小旗具有專注力及續航力為優點，提供他面試技巧，並提升社交技巧，運用職場學習及再適應計畫、僱用獎助計畫，推介至寰宇食品擔任清潔人員，就業中心並派員指導工作及簡易的清掃技巧。

苗栗就業中心指出，小旗工作初期，雇主耐心指導，讓他逐步上手並建立自信，每當工作上遇到挑戰時，就服員也在第一時間提供支援與鼓勵，展現雇主雇用弱勢族群方面的用心，讓小旗在安全友善的職場環境中成長，並逐漸適應工作，至今穩定就業1年以上。

桃竹苗分署長賴家仁表示，職場學習及再適應計畫由雇主提供工作機會，並指派專人進行職場學習指導，協助個案逐步適應工作環境，並提升實務技能。參與計畫的就業弱勢者，每月可獲得政府補助的學習津貼，根據工時長度提供生活支持。

參加僱用獎助計畫的雇主每月可獲得9000元至1萬5000元不等的補助金，以協助僱用弱勢失業勞工，補助最多可延續1年，個案穩定就業的同時，也有助於雇主建立多元共融的工作環境，實現僱用弱勢群體的社會責任。

相關訊息可上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署（thmr.wda.gov.tw），或賈桃樂（JobTaole）臉書粉絲團查詢，或於上班日撥打免付費客服專線0800-777-888、苗栗就業中心037-358395。