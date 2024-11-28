苗栗土資場申設會勘爆衝突 縣府：責成廠商先協調溝通

苗栗縣頭屋鄉外獅潭九星土石方資源堆置處理場申設案今天二度會勘，大批反對民眾抗爭阻撓，一度爆發衝突，縣府水利處副處長黃文璋調依法行政受理，將責成廠商先協調溝通，再來後續開發。

九星土資場申請案場在頭屋鄉外獅潭五聖宮旁山坡地保育區農牧用地25公頃，居民疑慮案場在水源區，廢棄物汙染環境，密集砂石車進出衝擊安全，及造成噪音，縣府安排今年10月30日第一次會勘受阻，今天第二次會勘，大批民眾一早聚集五聖宮前抗議，縣議員徐筱菁、鄭碧玉、棏明燁等人到場關心。

居民持標語、布條表達反對立場，並高喊縣府、廠商會勘人員「滾回去」！黃文璋強調，縣府依法行政，受理九星土資場申設案，項目就是土石方，並沒有廢棄物，且受理申請，不一定會核准，並會參考地方意見。

頭屋鄉民代表會副主席范賢達、代表江貴熙等人認為如果啟動申請程序，一旦核准設立後，難以監督保證不會引進廢棄物，縣府聲稱大矽谷計畫土石方的去化問題，可以另覓沒有抗爭的地點設置土資場，外獅潭的好山好水不容破壞，九星土資場案會勘一次，他們就抗爭一次，堅決反對到底。

過程中部分民眾不滿縣府會勘人員的態度，一度爆發衝突，在場的警方趕緊隔開雙方，沒有進一步擴大，黃文璋表示遺憾，第二次會勘因陳抗阻撓，說明會雖非法定程序，將責成廠商開說明會溝通協調，再進行後續開發。