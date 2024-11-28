竹縣尖石公墓滿葬一位難求 劉建民：更新牛步、未來恐亂葬

新竹縣尖石鄉鄉內40座公墓，約有10萬5千多個位置，已全數滿葬，墓位一地難求，甚至發生疊葬的狀況，新竹縣議員劉建民認為，近年來僅1處公墓更新，速度緩慢，縣府回應，目前正盤點可更新的公墓，這需要與公所、部落等取得共識，還會繼續尋覓合適地點。

劉建民表示，尖石鄉的公墓更新牛步化，當然這涉及到中央預算、水保和興辦計畫的問題，然而山區的公墓不需要設置停車場、禮廳堂等大型空間，只需要簡易的納骨塔。但是這6年來僅有一處更新，擔心未來發生亂葬疑慮，呼籲縣府與鄉公所協調向中央爭取經費，否則光靠鄉公所的力量恐怕不足，也可以集合鄰近幾個部落來做新公墓，或加大更新地區等模式都有幫助。

「族人都希望能返鄉安葬！」劉建民說，以往都採土葬，如今逐步接受火葬，但是尖石鄉公所的公墓凌亂，且墓位一地難求，期盼縣府能重視。

對此，新竹縣府民政處長陳建淳回應，日前縣府前往尖石鄉會勘，發現部分公墓有疊葬情況，主因是土地不足，這也需要符合原住民族條例和部落會議通過等，以及避開水源保護區、災害潛勢區等，目前要盤點出可更新能量，再尋覓合適的地點。

新竹縣政府日前將新竹縣長楊文科施政五支箭之一的「生命紀念園區」順應民意轉型為「就近治喪」規畫，現有6公所提出新設置或現有殯葬設施優化共7個方案，其中「尖石鄉新樂村第四公墓更新設置納骨牆及環保樹葬區案」獲內政部補助300萬元，目前已完成水保計畫、興辦事業計畫等前置作業，規畫於114年初辦理工程發包作業。