快訊

勒緊褲帶也要給偶像花錢 日本推活現象是幸福或孤單？

館長陳之漢直播自曝做球版 簡舒培、陳賢蔚氣憤告發「賭博、詐欺、組織」

外資賣不停？網友嘆聯電股價竟然拼不過「紅茶店」

聽新聞
0:00 / 0:00

竹縣尖石公墓滿葬一位難求 劉建民：更新牛步、未來恐亂葬

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
「尖石鄉新樂村第四公墓更新設置納骨牆及環保樹葬區案」獲內政部補助300萬元，規畫於114年初辦理工程發包作業。圖／縣府提供
「尖石鄉新樂村第四公墓更新設置納骨牆及環保樹葬區案」獲內政部補助300萬元，規畫於114年初辦理工程發包作業。圖／縣府提供

新竹尖石鄉鄉內40座公墓，約有10萬5千多個位置，已全數滿葬，墓位一地難求，甚至發生疊葬的狀況，新竹縣議員劉建民認為，近年來僅1處公墓更新，速度緩慢，縣府回應，目前正盤點可更新的公墓，這需要與公所、部落等取得共識，還會繼續尋覓合適地點。

劉建民表示，尖石鄉的公墓更新牛步化，當然這涉及到中央預算、水保和興辦計畫的問題，然而山區的公墓不需要設置停車場、禮廳堂等大型空間，只需要簡易的納骨塔。但是這6年來僅有一處更新，擔心未來發生亂葬疑慮，呼籲縣府與鄉公所協調向中央爭取經費，否則光靠鄉公所的力量恐怕不足，也可以集合鄰近幾個部落來做新公墓，或加大更新地區等模式都有幫助。

「族人都希望能返鄉安葬！」劉建民說，以往都採土葬，如今逐步接受火葬，但是尖石鄉公所的公墓凌亂，且墓位一地難求，期盼縣府能重視。

對此，新竹縣府民政處長陳建淳回應，日前縣府前往尖石鄉會勘，發現部分公墓有疊葬情況，主因是土地不足，這也需要符合原住民族條例和部落會議通過等，以及避開水源保護區、災害潛勢區等，目前要盤點出可更新能量，再尋覓合適的地點。

新竹縣政府日前將新竹縣長楊文科施政五支箭之一的「生命紀念園區」順應民意轉型為「就近治喪」規畫，現有6公所提出新設置或現有殯葬設施優化共7個方案，其中「尖石鄉新樂村第四公墓更新設置納骨牆及環保樹葬區案」獲內政部補助300萬元，目前已完成水保計畫、興辦事業計畫等前置作業，規畫於114年初辦理工程發包作業。

新竹縣尖石鄉鄉內40座公墓，約有10萬5千多個位置，已全數滿葬，墓位一地難求，縣府和公所會勘。圖／縣府提供
新竹縣尖石鄉鄉內40座公墓，約有10萬5千多個位置，已全數滿葬，墓位一地難求，縣府和公所會勘。圖／縣府提供

公墓 尖石鄉 新竹

延伸閱讀

竹縣爆下水道工程弊案 縣府：配合調查 要求廠商賠償

林秉君關心竹北都會原民文化園區進度 楊文科：已公告招標

憂尖石颱風雨後路斷成孤島 竹縣議員劉建民要求縣府巡排水設施

不辦交接就退休…還掰職場霸凌 東引鄉公所課長降1級改敘

相關新聞

年底新竹餐飲業倒一波？頂級甜點也撐不住 市府公布數據

繼頂級甜點品牌宣布新竹分店將停業後，有網友在Threads發文指年底新竹餐飲業迎來一波倒店潮，認為工程師大部分都把錢拿去...

苗栗土資場申設會勘爆衝突 縣府：責成廠商先協調溝通

苗栗縣頭屋鄉外獅潭九星土石方資源堆置處理場申設案今天二度會勘，大批反對民眾抗爭阻撓，一度爆發衝突，縣府水利處副處長黃文璋...

苗栗就業中心創造就業溫暖 多重障礙青年穩定工作逾1年

勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心運用職場學習及再適應計畫、僱用獎助計畫，與寰宇食品加工廠合作，幫助多重障礙青年小旗（化...

竹縣尖石公墓滿葬一位難求 劉建民：更新牛步、未來恐亂葬

新竹縣尖石鄉鄉內40座公墓，約有10萬5千多個位置，已全數滿葬，墓位一地難求，甚至發生疊葬的狀況，新竹縣議員劉建民認為，...

海綿寶寶現身竹市青草湖 為期2周繽紛派對12月5日登場

新竹市政府以「海綿寶寶」為主題，12月5日至19日在青草湖舉辦為期2周「歡樂草湖X繽紛派對」活動，現場有大型氣偶展覽、經...

苗警與地政「房」患未然反詐騙 鍾東錦獻聲短片今首映

苗栗縣警察局與縣府地政處攜手辦理不動產的反詐騙，並製作「鍾止詐騙 房患未然－縣長告訴你如何保護不動產」防詐短片，今上午舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。