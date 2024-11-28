快訊

勒緊褲帶也要給偶像花錢 日本推活現象是幸福或孤單？

館長陳之漢直播自曝做球版 簡舒培、陳賢蔚氣憤告發「賭博、詐欺、組織」

外資賣不停？網友嘆聯電股價竟然拼不過「紅茶店」

高鐵新竹站送愛 贈票助自閉兒家庭圓出遊夢

中央社／ 新竹縣28日電

新竹自閉症協會家庭獲高鐵新竹站贈愛心車票，讓自閉症孩子前往高雄旅遊圓夢，高鐵新竹站長陳欣宜今天指出，盼透過愛心贈票活動，喚起社會大眾對於弱勢團體關注。

新竹市自閉症協會透過文字表示，自閉症孩子與外界溝通較為困難，自閉症孩子因獨特性格與行為遭到社會誤解，此次獲得高鐵協助與安排，讓孩子順利走到戶外活動，增加人際互動、社會參與。

協會指出，這次到高雄旅遊過程中，讓自閉症孩子能學習體驗搭乘大眾運輸工具及學習乘車禮儀等，家長更可在旅途中陪伴孩子更能融入社會。

陳欣宜告訴中央社記者，自閉症孩子的家長照顧孩子辛苦，要安排一趟搭乘大眾運輸工具旅程不易，此次不僅捐助來回車票共100張，也協助安排車廂方便搭乘。

她表示，台灣高鐵關懷在地，落實企業社會責任，這次再傳達台灣高鐵深耕在地的理念，也盼喚起社會大眾對於弱勢團體關注，共同為需要被關懷與理解的族群與家庭傳遞美好的正向力量。

新竹 自閉症 高鐵

延伸閱讀

台南首輛賓士公車 安平往高鐵「32路」公車12月上路

載客人次雪崩下滑…國光客運推2計畫拚升級 未來還可兼台積電「貨運」？

高鐵南延高雄首場說明會 民眾憂拆遷與交通衝擊

高鐵南延屏東遭怨「拆遷戶數過多」 鐵道局：全力避免

相關新聞

年底新竹餐飲業倒一波？頂級甜點也撐不住 市府公布數據

繼頂級甜點品牌宣布新竹分店將停業後，有網友在Threads發文指年底新竹餐飲業迎來一波倒店潮，認為工程師大部分都把錢拿去...

苗栗土資場申設會勘爆衝突 縣府：責成廠商先協調溝通

苗栗縣頭屋鄉外獅潭九星土石方資源堆置處理場申設案今天二度會勘，大批反對民眾抗爭阻撓，一度爆發衝突，縣府水利處副處長黃文璋...

苗栗就業中心創造就業溫暖 多重障礙青年穩定工作逾1年

勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心運用職場學習及再適應計畫、僱用獎助計畫，與寰宇食品加工廠合作，幫助多重障礙青年小旗（化...

竹縣尖石公墓滿葬一位難求 劉建民：更新牛步、未來恐亂葬

新竹縣尖石鄉鄉內40座公墓，約有10萬5千多個位置，已全數滿葬，墓位一地難求，甚至發生疊葬的狀況，新竹縣議員劉建民認為，...

海綿寶寶現身竹市青草湖 為期2周繽紛派對12月5日登場

新竹市政府以「海綿寶寶」為主題，12月5日至19日在青草湖舉辦為期2周「歡樂草湖X繽紛派對」活動，現場有大型氣偶展覽、經...

苗警與地政「房」患未然反詐騙 鍾東錦獻聲短片今首映

苗栗縣警察局與縣府地政處攜手辦理不動產的反詐騙，並製作「鍾止詐騙 房患未然－縣長告訴你如何保護不動產」防詐短片，今上午舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。