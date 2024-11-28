高鐵新竹站送愛 贈票助自閉兒家庭圓出遊夢

新竹市自閉症協會家庭獲高鐵新竹站贈愛心車票，讓自閉症孩子前往高雄旅遊圓夢，高鐵新竹站長陳欣宜今天指出，盼透過愛心贈票活動，喚起社會大眾對於弱勢團體關注。

新竹市自閉症協會透過文字表示，自閉症孩子與外界溝通較為困難，自閉症孩子因獨特性格與行為遭到社會誤解，此次獲得高鐵協助與安排，讓孩子順利走到戶外活動，增加人際互動、社會參與。

協會指出，這次到高雄旅遊過程中，讓自閉症孩子能學習體驗搭乘大眾運輸工具及學習乘車禮儀等，家長更可在旅途中陪伴孩子更能融入社會。

陳欣宜告訴中央社記者，自閉症孩子的家長照顧孩子辛苦，要安排一趟搭乘大眾運輸工具旅程不易，此次不僅捐助來回車票共100張，也協助安排車廂方便搭乘。

她表示，台灣高鐵關懷在地，落實企業社會責任，這次再傳達台灣高鐵深耕在地的理念，也盼喚起社會大眾對於弱勢團體關注，共同為需要被關懷與理解的族群與家庭傳遞美好的正向力量。