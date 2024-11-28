海綿寶寶現身竹市青草湖 為期2周繽紛派對12月5日登場

新竹市政府以「海綿寶寶」為主題，12月5日至19日在青草湖舉辦為期2周「歡樂草湖X繽紛派對」活動，現場有大型氣偶展覽、經典人物打卡區、市集及多樣化的表演活動，12月7日更規畫開幕重頭戲「300秒壯麗煙火秀」。

新竹市城銷處長嚴翊琦指出，這次活動除了展出海綿寶寶的大型氣偶展覽及多元活動表演外，12月7日的開幕活動將有300秒的壯麗煙火秀在青草湖畔夜空綻放，當天也將舉行2場海綿寶寶見面會，讓大小朋友都能與人氣卡通角色近距離互動。此外，活動期間民眾只要集章、拍照打卡即可兌換海綿寶寶獨家小禮，現場也將販售海綿寶寶限定周邊商品，歡迎市民朋友共襄盛舉，留下難忘回憶。

城銷處說明，活動期間規畫多樣化的表演節目，包括兒童劇場、魔術表演等，邀請親子家庭一起來同樂。青草湖周邊也設置多樣主題打卡板，創造趣味互動的遊樂空間，讓大小朋友都能找到屬於自己的樂趣。此外，活動市集更結合多款地方特色小吃與主題美食，讓民眾在享受活動的同時，也能大快朵頤，體驗新竹在地的特色風味。

新竹市代理市長邱臣遠表示，「歡樂草湖X繽紛派對」是竹市冬季活動的一大亮點，結合知名卡通角色吸引不同年齡層的民眾參與，同時融入市集及表演節目，促進在地觀光發展，期望透過豐富多元的活動打造新竹特色，並吸引更多市民與外地遊客前來青草湖。

城銷處補充，為便利民眾前往活動現場，市府特別規畫免費接駁專車，呼籲民眾多加利用公共運輸，減少開車進場，以確保活動現場交通順暢及提升參與體驗。更多活動資訊，請關注新竹市政府城市行銷處FB粉絲專頁（https://www.facebook.com/seeinghsinchu/）。