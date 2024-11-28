苗警與地政「房」患未然反詐騙 鍾東錦獻聲短片今首映

苗栗縣警察局與縣府地政處攜手辦理不動產的反詐騙，並製作「鍾止詐騙 房患未然－縣長告訴你如何保護不動產」防詐短片，今上午舉辦影片首映記者會，籲請民眾關注自己荷包也要注意不動產的異動。

活動現場邀請首度獻聲國、客語版的縣長鍾東錦外，立委邱鎮軍及副議長張淑芬等多位議員以及轄內各地政事務所主管也紛紛出席。由專業的魔術師以精心設計的魔術橋段開場，以魔術表演橋段切合反詐騙主題，原本手中握有一大疊的紙鈔，卻在轉眼間消失，象徵金錢在詐騙過程不翼而飛，提醒大家防詐需保持高度警覺，還有拒絕「貪心」及「不甘心」，才能遠離詐騙。

有鑒於近期假投資結合不動產詐騙案件頻傳，為防止縣民眾受害，縣警局與縣府地政處的跨局處合作製作宣導影片，由縣長鍾東錦領銜擔任說書人的角色，引領大家帶入故事並引以為鑑，以淺顯易懂的方式呈現了常見的假投資結合不動產詐騙手法。

鍾致詞時還特舉例他3位朋友遭詐騙後四處借錢的慘況，希望透過影片生動的情節和真實的案例，提高民眾的警覺心，尤其出外的人，要常關切家中老人避免挨詐。

縣警局長陳世煌表示，隨著科技發展和金融服務自動化，詐騙手法日益多變且複雜，近來不少民眾因誤信網路投資訊息而遭詐騙，甚至將畢生房產設定抵押交給犯罪集團，導致慘重損失。為提高防詐騙宣導的成效，特與地政處攜手合作，雙方共同推動防詐騙宣導措施，於官方網站或社群媒體共同推播，確保民眾即時掌握防詐資訊。