年底新竹餐飲業倒一波？頂級甜點也撐不住 市府公布數據

繼頂級甜點品牌宣布新竹分店將停業後，有網友在Threads發文指年底新竹餐飲業迎來一波倒店潮，認為工程師大部分都把錢拿去買股票和房子，平常也都往高級餐廳或是聚餐，因此許多小店撐不住。新竹市產發處則表示，從數據上看並無「倒店潮」。

頂級甜點品牌Lady M宣布將於12月8日結束竹北遠百店營業，有網友在PTT以「新竹人窮得只剩下房子？養不起一間 Lady M」為題發文，他認為即使口味不合，竹北應算有錢的地帶，因此好奇提問：「究竟是出了什麼問題，才會讓新竹人窮得只剩下房子？餐飲業一間一間撐不下去」。

許多網友紛紛回應，有人認為Lady M的CP值不夠高，「工程師真的是很多是CP魔人」、「甜點店...竹科太太才會去的地方，工程師都去 Costco」、「工程師算得可精的」、「因為LM的模式和質感都下坡了，台北也快撐不住了」、「領薪水的很難說服自己買這種盤子東西」。

也有網友在Threads發文觀察，新竹年底迎來一波瘋狂倒店潮，他認為新竹的房租跟人事成本真的太高，加上其實工程師都把錢拿去買股票、房市、車子，平常大部分也都往高級餐廳或是聚餐，跟台北下班滿滿娛樂以及休閒的經營方向是完全不同的。

至於新竹是否真有倒店潮？新竹市產發處統計，2022年有232家餐館業登記、14家當年度結束營業；2023年有271家餐館業登記、9家當年度結束營業；今年至11月25日有214家餐館業登記、7家當年度結束營業。

產發處表示，如資料所示，竹市每年設立登記家數約在250家上下，皆有增減，而年度結束營業數有下降趨勢，與過去相比並無特殊狀況，設立整體趨勢穩定成長。