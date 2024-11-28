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12強金牌英雄下午桃園見面 3議員今各發放百份珍奶雞排

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
12強中華隊獲，桃園市議員黃崇真、魏筠及張曉昀下午將發放雞排及珍奶給民眾。金牌圖／翻攝自魏筠臉書
12強中華隊獲，桃園市議員黃崇真、魏筠及張曉昀下午將發放雞排及珍奶給民眾。金牌圖／翻攝自魏筠臉書

世界12強棒球賽，中華隊以4:0擊敗日本隊，打斷了日本27連勝的紀錄，是台灣史上首座成棒層級的棒球世界冠軍，桃園今除英雄見面會外，市議員黃崇真、魏筠及張曉昀今下午4點半將於各自服務處發號碼牌，5點準時發放100份雞排珍奶給民眾一同慶祝。

3議員服務處現場各準備發放100塊雞排及100杯珍奶，和大家一同分享勝利喜悅，今預計下午4點半發放號碼牌，下午5點準時發放，歡迎大家前來吃雞排喝珍奶。

發放地點桃園市議員魏筠服務處，桃園市中壢區中北路二段46巷5號，發放100份雞排及100杯珍奶。

桃園市議員黃崇真青埔服務處，桃園市中壢區領航北路二段151號2樓，發放100份雞排及100杯珍奶。

桃園市議員張曉昀服務處，桃園市中壢區環中東路361-1號，發放100份雞排及100杯珍奶。總計300份雞排+300杯珍奶每人限領一組。

世界棒球12強 桃園 珍奶 雞排

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