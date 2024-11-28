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工班洗油漆桶便宜行事 桃園大坑溪又遭染紅

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市大坑溪又傳汙染，市府環保局表示，將對營造公司裁罰3萬至300萬元罰鍰。圖／桃園市環保局提供
桃園市大坑溪又傳汙染，市府環保局表示，將對營造公司裁罰3萬至300萬元罰鍰。圖／桃園市環保局提供

桃園市大坑溪汙染頻傳，昨又有民眾發現溪水遭染紅，市府環保局汙染監控中心接獲通報後，趕往現場稽查，循線追查發現大坑溪周邊工程現場，有「將泰營造公司」工班使用紅色漆料，並在清洗油漆桶後將廢水直接排入大坑溪，此舉已違反水汙法第30條規定，將裁罰3萬至300萬元罰鍰。

大坑溪近期先是被查獲2家洗衣業者未依規定排放廢水，日前知名的台茂商場也被發現排出藍灰色廢水，昨又有民眾在社群媒體貼文，指蘆竹區大坑溪遭染紅。

環保局表示，接獲通報後，隨即於20分鐘內趕往現場，稽查人員沿水路上游巡查至新南路一段與中正路86巷交叉口，見溝渠上方有些許紅色殘渣殘留，經查該路段工程結束後，施工人員就在道路側溝清洗噴漆料桶，再以水車清洗溝渠，導致紅色漆料流至下游五福橋下大坑溪。

環保局表示，在稽查人員積極追查下，1小時內即抓到元凶，並於現場針對將泰營造公司進行告發，由於現場紅色漆料已清理完畢，因此不令其限期改善。

環保局強調，營建工程排放廢水至河川水體時，必須遵守水汙染防治法規定，禁止在河川水體或其沿岸規定距離內棄置油漆、污泥或其他汙染物，違反者將依同法第52條規定，按次處罰，處罰金額為3萬元至300萬元，呼籲業者不應心存僥倖、便宜行事。

桃園市大坑溪又傳汙染，市府環保局表示，將對營造公司裁罰3萬至300萬元罰鍰。圖／桃園市環保局提供
桃園市大坑溪又傳汙染，市府環保局表示，將對營造公司裁罰3萬至300萬元罰鍰。圖／桃園市環保局提供

桃園 河川汙染 環保局

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