三義館藏木雕 AI精準防蛀

三義木雕博物館珍藏逾千件木雕藝術創作，今年與雲林科技大學智慧辨識產業服務研究中心合作，引入低氧除蟲、AI木雕蟲聲自動檢測技術，及蟲蛀洞智慧監測等科技，精準守護木雕藏品。

昨天成果會上，雲科大張傳育教授團隊領導開發的「AI木雕蟲聲自動檢測技術」，可精確監聽木材內部微弱的蛀蟲聲音，無需破壞文物即可快速檢測出蛀蟲類型。AI系統可在1秒內辨別出天牛幼蟲、蠹蟲、白蟻等常見蛀蟲，結合文化資產維護系的除蟲團隊，以「自動低氧除蟲技術」，精準提高木雕品除蟲效率、降低危害，並大幅提升館藏木雕保護。

張傳育明年2月將接任雲科大校長，他說，為建立蛀蟲聲音資料庫，去木材行找多種蛀蟲帶回學校飼養，包括天牛幼蟲、蠹蟲、白蟻等，沒想到養蟲的壓克力箱也被蛀蟲啃了，改用玻璃水族箱才解決，養了近半年，收錄十多萬筆聲資料庫，以大數據開發出蛀蟲辨別系統。

雲科大洪崇文教授團隊還引入「蟲蛀洞智慧監測」，採用低成本的邊緣運算技術實現即時監測，並在文物端直接完成判斷，系統每日自動拍攝並篩選出藏品上的蛀洞變化，可及早發出警示。

張傳育說，除蟲方式包括化學藥劑、冷凍、加熱及加氮低氧，前3種都有缺點，低氧加氮方式將保存袋抽成真空，再灌入氮氣，讓蛀蟲在氧氣極低環境無法存活，未來可提供家居環境利用。