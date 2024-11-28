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三義館藏木雕 AI精準防蛀

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
三義木雕博物館與國立雲林科技大學智慧辨識產業服務研究中心合作，引入低氧除蟲、AI木雕蟲聲自動檢測技術及蟲蛀洞智慧監測等先進科技，精準守護每件木雕藏品。記者胡蓬生／攝影
三義木雕博物館與國立雲林科技大學智慧辨識產業服務研究中心合作，引入低氧除蟲、AI木雕蟲聲自動檢測技術及蟲蛀洞智慧監測等先進科技，精準守護每件木雕藏品。記者胡蓬生／攝影

三義木雕博物館珍藏逾千件木雕藝術創作，今年與雲林科技大學智慧辨識產業服務研究中心合作，引入低氧除蟲、AI木雕蟲聲自動檢測技術，及蟲蛀洞智慧監測等科技，精準守護木雕藏品。

昨天成果會上，雲科大張傳育教授團隊領導開發的「AI木雕蟲聲自動檢測技術」，可精確監聽木材內部微弱的蛀蟲聲音，無需破壞文物即可快速檢測出蛀蟲類型。AI系統可在1秒內辨別出天牛幼蟲、蠹蟲、白蟻等常見蛀蟲，結合文化資產維護系的除蟲團隊，以「自動低氧除蟲技術」，精準提高木雕品除蟲效率、降低危害，並大幅提升館藏木雕保護。

張傳育明年2月將接任雲科大校長，他說，為建立蛀蟲聲音資料庫，去木材行找多種蛀蟲帶回學校飼養，包括天牛幼蟲、蠹蟲、白蟻等，沒想到養蟲的壓克力箱也被蛀蟲啃了，改用玻璃水族箱才解決，養了近半年，收錄十多萬筆聲資料庫，以大數據開發出蛀蟲辨別系統。

雲科大洪崇文教授團隊還引入「蟲蛀洞智慧監測」，採用低成本的邊緣運算技術實現即時監測，並在文物端直接完成判斷，系統每日自動拍攝並篩選出藏品上的蛀洞變化，可及早發出警示。

張傳育說，除蟲方式包括化學藥劑、冷凍、加熱及加氮低氧，前3種都有缺點，低氧加氮方式將保存袋抽成真空，再灌入氮氣，讓蛀蟲在氧氣極低環境無法存活，未來可提供家居環境利用。

團隊 文物 白蟻

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