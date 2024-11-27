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桃園12強英雄見面會28日舉辦 限600名額擊拳互動

中央社／ 桃園27日電

慶賀台灣隊勇奪2024世界12強棒球賽冠軍，桃園市政府今天表示，桃園英雄見面會明天舉辦，更提供球迷粉絲限量600個名額與英雄擊拳互動，明天下午4時起在市府前廣場發放號碼牌。

桃園市政府體育局晚間表示，市府與樂天桃猿球團合作辦理的「桃園英雄見面會」，28日下午5時30分在市府前廣場舉行，活動規劃了慶祝儀式、英雄訪問及擊拳會等，讓民眾有機會與球員們近距離接觸，一睹台灣英雄的王者榮耀，如有不可抗力因素將取消活動，請民眾留意Rakuten Monkeys FB粉專公告。

其中「英雄擊拳會」從28日下午6時20分舉辦，球迷可依號碼牌序號上台與教練、球員及女孩們擊拳互動，下午4時起將在市府前廣場帳篷區發放號碼牌，限量600張不接受代領，每張號碼牌限1人使用，且每人限領一次、1張，擊拳會不開放合照及簽名，邀請球迷朋友就一起擊拳挺台灣英雄。

體育局指出，見面會邀請樂天桃猿隊教練曾豪駒、劉品辰、洪全億，及球員林立、黃子鵬、莊昕諺、陳晨威、富邦悍將球員戴培峰，以及樂天女孩孟潔、嘎琳等10名桃園英雄與球迷分享參賽過程，以及奪冠心路歷程，共同分享奪冠的榮耀與喜悅。

台灣英雄 教練 桃園

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