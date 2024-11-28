聽新聞
0:00 / 0:00

第一屆竹科ESG論壇 聚焦大新竹永續發展

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導

第一屆竹科園區ESG論壇昨在清華大學舉辦，在地的竹科60多家企業、新竹縣、市府及竹科管理局與園區同業公會都參與討論大新竹永續發展；尤其新竹最富里與偏鄉的收入差距在10多年內由3.7倍擴大為8.1倍，竹科企業如何帶動地方創生成焦點。

竹科園區ESG論壇共同討論生物多樣性與TNFD、綠色消費與減碳平台及社區營造與地方創生等議題，也邀請20個大新竹永續團體辦理展覽分享各項ESG提案，包括推動新竹濱海地區環境守護、建立部落循環經濟原鄉永續發展、創造柑橘的一百種可能等地方創生主題。

清大區域創新中心主任李天健說，竹科40年帶動科技產業與經濟成長，也造就全台最富里新竹市「關新里」，但對比新竹縣的「內灣村」，2地家戶年所得持續擴大至8倍，已成危機與挑戰；如何藉由園區ESG的參與改善新竹的城鄉差距，需要產官學研共同謀畫發展藍圖。

清大校長高為元、新竹市代理市長邱臣遠、竹縣府行政處長周秋堯等人都與會，紛紛強調會因應永續發展趨勢，支持產官學合作、培育ESG人才等，讓在地優勢被看見。

竹科管理局副局長陳國樑說，國科會在科技白皮書表明「創新、包容、永續」是科學園區的重要轉型方向，希望竹科成為全國標竿，未來會積極促成園區ESG與地方、大學合作推動大新竹永續發展。

新竹 永續 清大

延伸閱讀

又是竹科！去年新竹市本國勞工平均總薪資達122.9萬元奪冠

全國技藝競賽 新竹光復高中奪烘焙等3項優勝

12強賽／新竹出身的「拆彈專家」 王志煊：專注解除失分危機

新竹郭俊麟獲30萬獎勵金挨批太少 竹市議員盼加碼重視

相關新聞

桃園旅宿慶祝12強奪冠 知名飯店晚餐憑賽事票根免費吃

桃園市政府慶祝中華隊12強奪冠，觀光旅遊局與旅宿業者合作，推出「Team Taiwan,停桃園(Team Taoyuan...

三義館藏木雕 AI精準防蛀

三義木雕博物館珍藏逾千件木雕藝術創作，今年與雲林科技大學智慧辨識產業服務研究中心合作，引入低氧除蟲、AI木雕蟲聲自動檢測...

第一屆竹科ESG論壇 聚焦大新竹永續發展

第一屆竹科園區ESG論壇昨在清華大學舉辦，在地的竹科60多家企業、新竹縣、市府及竹科管理局與園區同業公會都參與討論大新竹...

活化公有建物 桃園市媒合45案

桃園市政府推出「公有建物供需調配計畫」活化閒置土地和空間，曾遭審計處點名成效不足。財政局昨指出，已成功媒合、調配45案，...

為減少重複舉發引發民怨 桃園12/1起交通違規逕舉全面電子化

許多民眾都有違規停車遭開單經驗，如駕駛當下不在場，警方就會先開出「違規停車逕行舉發標示單（俗稱白單）」置放於違停車輛上，...

議員籲加碼獎勵郭俊麟至50萬元 竹市府：再研議

世界12強棒球賽台灣隊奪冠，新竹市政府昨天宣布發獎勵金給設籍竹市的投手郭俊麟，將核發新台幣30萬元獎勵金。但有多名市議員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。