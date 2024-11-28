第一屆竹科ESG論壇 聚焦大新竹永續發展

第一屆竹科園區ESG論壇昨在清華大學舉辦，在地的竹科60多家企業、新竹縣、市府及竹科管理局與園區同業公會都參與討論大新竹永續發展；尤其新竹最富里與偏鄉的收入差距在10多年內由3.7倍擴大為8.1倍，竹科企業如何帶動地方創生成焦點。

竹科園區ESG論壇共同討論生物多樣性與TNFD、綠色消費與減碳平台及社區營造與地方創生等議題，也邀請20個大新竹永續團體辦理展覽分享各項ESG提案，包括推動新竹濱海地區環境守護、建立部落循環經濟原鄉永續發展、創造柑橘的一百種可能等地方創生主題。

清大區域創新中心主任李天健說，竹科40年帶動科技產業與經濟成長，也造就全台最富里新竹市「關新里」，但對比新竹縣的「內灣村」，2地家戶年所得持續擴大至8倍，已成危機與挑戰；如何藉由園區ESG的參與改善新竹的城鄉差距，需要產官學研共同謀畫發展藍圖。

清大校長高為元、新竹市代理市長邱臣遠、竹縣府行政處長周秋堯等人都與會，紛紛強調會因應永續發展趨勢，支持產官學合作、培育ESG人才等，讓在地優勢被看見。

竹科管理局副局長陳國樑說，國科會在科技白皮書表明「創新、包容、永續」是科學園區的重要轉型方向，希望竹科成為全國標竿，未來會積極促成園區ESG與地方、大學合作推動大新竹永續發展。