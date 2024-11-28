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活化公有建物 桃園市媒合45案

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園市政府推出「公有建物供需調配計畫」活化閒置土地和空間，曾遭審計處點名成效不足。財政局昨指出，已成功媒合、調配45案，後續將興建公托、幼兒園、市民活動中心、長照、身障或親子館等社福設施活化，預估節省成本逾5.25億元。

市長張善政、副市長王明鉅另裁示，桃園出生率雖六都名列前茅，但仍現下降趨勢，也請教育局推估未來校園空間需求，將老舊校舍改建運動、照護或社福空間。

桃園市社福、辦公廳舍等空間需求大，市府去年推動公有建物調配及興建機制，至今辦理50處公有建物實地會勘，但今年中被審計處點名，桃園完成媒合的案件僅31案，有97件需求未完成調配；另截至去年底，列管中的閒置土地也多達453筆，帳面價值近25億元。

財政局昨在市政會議專案報告，局長歐美鐶說，截至9月，市府已成功調配既有建物活化45案，其中多達19案作以公托或幼兒園，另有11案作為長照、身障或親子館等設施，其餘還有市民活動中心、檔案空間。

對於遭檢討多筆土地閒置，歐美鐶說，市府去年已成立跨局處的「空間革新組」，盤點彙整各機關閒置土地，現已活化土地145筆作為停車場、綠美化、辦公廳舍基地使用，並提供空間革新組10筆土地，創造收益約6.8億元，節省購地支出約13.6億元。

建物 成功 桃園

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