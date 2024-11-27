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為減少重複舉發引發民怨 桃園12/1起交通違規逕舉全面電子化

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市警察局自12月1日起推動桃園市交通違規逕舉標示單全面電子化，以期方便管理，減少弊端。圖／楊梅警分局
桃園市警察局自12月1日起推動桃園市交通違規逕舉標示單全面電子化，以期方便管理，減少弊端。圖／楊梅警分局

許多民眾都有違規停車遭開單經驗，如駕駛當下不在場，警方就會先開出「違規停車逕行舉發標示單（俗稱白單）」置放於違停車輛上，後續才會寄發「舉發違反道路交通管理事件通知單（俗稱紅單）」正式裁罰。桃園市警察局自12月1日起推動桃園市交通違規逕舉標示單全面電子化，以期方便管理，減少弊端。

過去模式放置標示單是為了避免同一違規停車行為未逾2小時，遭不同員警重複舉發而產生民怨，標示單雖然並非法令規定表格，僅供執勤人員辨識用，但仍可達到提醒民眾功能，具有宣導民眾不要違規停車效果，而且就算員警沒有放置標示單，只要違規行為屬實，仍會遭到舉發。

李維振說，過往處理流程是員警在現場以手寫方式開立，之後返所將資料、違規照片上傳逕舉系統後，再寄發正式的紅單；為簡化製單及數位化檔案管理，預計12月1日起白單全面電子化，於違規現場以警用小電腦開立白單及拍照，上傳內政部警政署雲端伺服器，並運用手持式藍芽印表機列印電子白單，後續將由警政系統自動白單轉換紅單作業，除可以大幅提昇製單效率與品質，避免同仁寫錯字或誤植的情況外，所有後續調閱及管理，達到管控數位化，後台並可運用AI判斷避免重複舉發，用智慧科技來解決重複舉發及白單管理問題。

楊梅警提醒，由於日後電子化的標示單與罰單相似，民眾收到標示單後應仔細查看，逕行舉發標示單不需要先行繳費，後續會再寄發紅單讓民眾憑單繳納罰款。另外也呼籲民眾駕駛汽機車時，應遵守交通規則切勿任意違規，以免荷包失血或發生憾事。

桃園市警察局自12月1日起推動桃園市交通違規逕舉標示單全面電子化，以期方便管理，減少弊端。圖／楊梅警分局
桃園市警察局自12月1日起推動桃園市交通違規逕舉標示單全面電子化，以期方便管理，減少弊端。圖／楊梅警分局

上傳 桃園 罰款

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