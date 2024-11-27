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桃園旅宿慶祝12強奪冠 知名飯店晚餐憑賽事票根免費吃

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府慶祝中華隊12強奪冠，與旅宿業者推出多種好康。圖／桃園市政府提供
桃園市政府慶祝中華隊12強奪冠，與旅宿業者推出多種好康。圖／桃園市政府提供

桃園市政府慶祝中華隊12強奪冠，觀光旅遊局與旅宿業者合作，推出「Team Taiwan,停桃園(Team Taoyuan)」多種住房優惠，除了加贈早餐、平日住宿券等好康，還有飯店憑12強賽事票根票證就能免費用餐。

觀旅局長周柏吟表示，桃園有棒球市的美名，孕育不少國手，甫榮獲世界12強棒球賽國手名單裡，投手黃子鵬、王志煊、陳冠宇和莊昕諺，野手林立、朱育賢和陳晨威，7人均是樂天桃猿職棒球星，江坤宇、戴培峰、曾頌恩曾就讀平鎮高中，林昱珉和岳東華入學開南大學，加上邱智呈和黃恩賜，28人有14人與桃園有關，實在與有榮焉。

周柏吟指出，桃園旅宿業者為慶祝這場別具意義的重大勝利，分別祭出特價優惠，桃園4家福容飯店首發第1波於11月25日起住房5折優惠方案，名人堂花園大飯店推出買一送一專案，168inn旅館聯盟房價下殺4折，大溪笠復威斯汀度假酒店憑12強賽事票根、電子票證可享知味西餐廳免費晚餐（每日限量24人，須預約）及享住房升等，另有數十家業者響應，不分平假日連續28天的超級住宿優惠。 住宿優惠詳情，請上桃園觀光導覽網查詢(網址：https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/event/couponlist)。

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