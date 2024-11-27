出席美國商會午餐會 張善政分享桃園淨零轉型成果
桃園市長張善政今天受邀出席台灣美國商會午餐會，以「淨零轉型，智慧桃園」為題，分享桃園在淨零碳排及智慧城市發展的績效及藍圖，並盼未來與美商更進一步交流。
張善政表示，桃園擁有規畫完善的工業、資通訊及新創聚落，不僅在六都中市民平均年齡最輕，遷入及出生人口也持續正成長，更分別於2023年及2024年拿下智慧50及智慧20年度大獎，適合各項新興產業發展。
談及目前桃園在淨零碳排及綠能的施政方針，張善政說，市府自去年3月在2050淨零減碳大會宣示後，陸續成立「桃園推動淨零會報」及「淨零輔導團」，並在全台首推桃園低碳活動指引機制及加入脫媒者聯盟，今年也建立了桃園市碳中和資訊平台，並成功於5月審議通過桃園市推動淨零城市自治條例草案，盼達成2030碳減半及2050淨零的目標。
張善政說，桃園市在多處應用AI及IOT等技術，藉由訓練各式影像模型進行即時辨識，彌補人力不足，並提高準確性及正確性，具體成果包含在推動擴大肺癌篩檢醫院導入AI輔助判讀系統、利用市政大數據平台支援施政決策並採用AI交通控號及AI空氣或水質汙染監控系統協助城市治理等。
台灣美國商會理事王珮馨說，桃園是台灣的國門之都，是所有外國朋友來到台灣的第一站，富有歷史文化，亦具未來發展潛力，桃園不僅吸引許多人口移入，也有非常多國際企業選擇投資桃園，美國商會將持續促進公私部門對話、深化美國商會和市府團隊的夥伴關係，也期待進一步強化台美經貿關係。
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