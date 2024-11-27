桃市活化公有建物建社福 估節省成本5.25億元

桃園市政府推出「公有建物供需調配計畫」活化閒置土地和空間，卻曾遭審計處點名成效不足。財政局今表示，目前成功媒合、調配45案，後續將興建公托、幼兒園、市民活動中心、長照、身障或親子館等設施，透過調配機制，預估已節省成本逾5.25億元。

桃園市社福、辦公廳舍等空間需求大，市府去年推動公有建物調配及興建機制，至今辦理50處公有建物實地會勘，但今年中審計處點名，桃園完成媒合的案件僅31案，有97件需求未完成調配；另截至去年底，列管中的閒置土地也多達453筆，帳面價值近25億元。

財政局今在市政會議提出報告，局長歐美鐶表示，今年9月時，市府已調配既有建物25案作為公托、長照、身障或市民活動中心使用，節省成本約5.25億元，另媒合未來5年內社會住宅14案，並審定申請人回饋或捐贈公益設施6案。

對於遭檢討多筆土地閒置，歐美鐶說，市府去年已成立跨局處的「空間革新組」，盤點彙整各機關閒置土地，現已活化土地145筆作為停車場、綠美化、辦公廳舍基地使用，並提供空間革新組10筆土地，創造收益約6.8億元，節省購地支出約13.6億元。

成功調配的建物，後續用途以公托或幼兒園最多，占42%（19案），其次為長照、身障或親子館等設施24%（11案），市民活動中心16%（7案），檔案空間11%（5案），其他用途7%（3案）。