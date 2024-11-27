苗栗縣114年度總預算完成三讀 歲出微刪400萬

苗栗縣114年度總預算今天在議會完成三讀，歲出部分小幅刪減補助工商策進會協辦招商事宜及捕蜂捉蛇委辦業務費共新台幣400萬元，歲出預算修正為277億2754萬9000元。

苗栗縣政府編列114年度總預算，歲入預算編列279億6154萬9000元，歲出編列277億3154萬9000元，總預算歲出規模較113年度增幅約10.7%，另債務舉借84億7000萬元，償還87億元，淨還債2億3000萬元。

114年度總預算案經苗栗縣議會審查會聯席會議，今天進行二、三讀會，歲入部分照原案通過；歲出部分，按聯席審查決議，刪減補助工商策進會協助招商事宜200萬元，以及消防局辦理114年捕蜂捉蛇委辦計畫200萬元，修正通過歲出預算為277億2754萬9000元。

民進黨籍議員陳光軒表示，日前桃園市發生義消執行捕蜂勤務，遭虎頭蜂螫咬不幸死亡憾事，目前苗栗縣捕蜂捉蛇業務也由消防局委託義消協會辦理，建議讓消防救災業務單純化，將捕蜂捉蛇業務回歸農業處統籌，交由專業人員辦理。

縣長鍾東錦指出，捕蜂捉蛇範圍遍及18鄉鎮市，且須兼顧時效性，有能力執行的單位不多，縣府會研議未來是否交由農業處辦理，但無論農業處或消防局辦理委外招標，都一定是委託給專業人士。

對於114年總預算過關，鍾東錦會後受訪表示，感謝議會體恤支持，縣府覈實編列，經費真的不高，相比鄰近的新竹縣，人口多苗栗4萬、5萬人，總預算達400億元規模，等於苗栗縣人均預算比新竹縣少了1萬、2萬元，「這是很嚴重的事」，期盼中央、立委加速推動財劃法修正，讓財稅做更合理分配。

鍾東錦指出，即便如此，縣府不會因此自暴自棄，會在議會督促下，就現有資源努力認真，做最好的發揮。