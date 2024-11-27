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張善政宣布設棒球天使基金 助發展桃園基層棒球

中央社／ 桃園27日電
桃園市長張善政今天表示，市府決定撥款1000萬成立「棒球天使基金」，厚實棒球基礎教育。聯合報系記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今天表示，市府決定撥款1000萬成立「棒球天使基金」，厚實棒球基礎教育。聯合報系記者朱冠諭／攝影

台灣隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，桃園市長張善政今天表示，將投入1000萬元在市府體育發展基金會設立棒球天使基金，支持基層棒球發展，讓冠軍隊伍的精神和實力在桃園傳承。

張善政在市政會議中表示，「中華隊的堅強實力，來自於職棒及三級棒球的堅實基礎」，這次的隊伍就有超過10人來自桃園或隸屬於樂天桃猿隊，桃園市身為職棒及三級棒球重鎮，市府也以桃園能有此貢獻深感驕傲。

張善政指出，「中華隊奪冠後，市府便針對如何較其他縣市投入更多、扎根更深，讓出身桃園市的選手可以持續成為中華隊支柱等議題熱烈討論」，桃園市有這麼好的棒球基礎，應該要做些與其他縣市不同的事，因此將投入新台幣1000萬元，在市府體育發展基金會設立棒球天使基金，藉由此筆預算支持基層棒球發展。

張善政說，市府將邀集國手和球團研商，規劃具體可行的推動架構，設置及運用棒球天使基金只是第一步，「邀請中華隊國手們將實力與經驗回饋桃園，帶動基層棒球的進一步發展」，讓更多學校參與其中，擴大對棒球感興趣的學生數，未來也將設計配套政策、編列或擴大預算，挹注更多資源支持棒球長期發展。

天使基金 張善政

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