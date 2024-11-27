聽新聞
0:00 / 0:00
新竹郭俊麟獲30萬獎勵金挨批太少 竹市議員盼加碼重視
新竹市棒球選手郭俊麟於「世界棒球12強賽」中表現卓越，助中華隊擊敗日本隊贏得冠軍。新竹市政府比照亞運金牌標準核發30萬獎勵金，但許多議員認為相較於其他非直轄市「太少」，盼市府重視運動。市府則表示，皆依相關規定核發。
郭俊麟國小就讀西門國小，職棒表現亮眼，市府也將在12月6日辦理郭俊麟選手英雄見面會，鼓勵優秀的棒球小選手，也讓市民感受棒球的魅力。為鼓勵郭俊麟的傑出表現，市府依據「新竹市績優運動選手及教練獎勵金實施要點」，比照亞運金牌規模，將核發30萬元的獎勵金，以彰顯對選手的支持與肯定。
不過此舉卻引來許多議員批評「太少」、「不重視運動」。新竹市議員林彥甫指出，相較於其他非直轄市，雲林用專案加碼獎金100萬；屏東、花蓮則採國光獎金加碼10%至70 萬，且給績優選手的獎金主要經費來源是第二預備金，新竹市目前還剩餘 6千至7千萬，根本綽綽有餘，與其年底被市府拿來消化預算，還不如用來支持選手繼續為台灣爭光。
林彥甫也說，其他縣市一樣訂有績優選手獎勵金實施要點，固然是一個依據，但實際給予的獎金額度往往會視情況特殊性再加碼，如今年8月，績優拳擊選手陳念琴取得2024巴黎奧運銅牌，依實施要點是給30萬，但當時市府最後加碼到50萬。
新竹市議員吳旭豐也指出，相較台南直接動用第二預備金，發放100萬給設籍的選手，未設籍選手也有30萬，新竹市的選手看起來相較可憐，花蓮的2位選手也加碼到70萬，新竹市只比照亞運標準給30萬，他認為不夠，也希望市府重視棒球運動。
新竹市教育處說明，市府為鼓勵及肯定優秀國手，依據新竹市績優運動選手及教練獎勵金實施辦法核發獎勵金，獎勵金核發對象為設籍竹市之選手。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言