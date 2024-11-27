新竹郭俊麟獲30萬獎勵金挨批太少 竹市議員盼加碼重視

新竹市棒球選手郭俊麟於「世界棒球12強賽」中表現卓越，助中華隊擊敗日本隊贏得冠軍。新竹市政府比照亞運金牌標準核發30萬獎勵金，但許多議員認為相較於其他非直轄市「太少」，盼市府重視運動。市府則表示，皆依相關規定核發。

郭俊麟國小就讀西門國小，職棒表現亮眼，市府也將在12月6日辦理郭俊麟選手英雄見面會，鼓勵優秀的棒球小選手，也讓市民感受棒球的魅力。為鼓勵郭俊麟的傑出表現，市府依據「新竹市績優運動選手及教練獎勵金實施要點」，比照亞運金牌規模，將核發30萬元的獎勵金，以彰顯對選手的支持與肯定。

不過此舉卻引來許多議員批評「太少」、「不重視運動」。新竹市議員林彥甫指出，相較於其他非直轄市，雲林用專案加碼獎金100萬；屏東、花蓮則採國光獎金加碼10%至70 萬，且給績優選手的獎金主要經費來源是第二預備金，新竹市目前還剩餘 6千至7千萬，根本綽綽有餘，與其年底被市府拿來消化預算，還不如用來支持選手繼續為台灣爭光。

林彥甫也說，其他縣市一樣訂有績優選手獎勵金實施要點，固然是一個依據，但實際給予的獎金額度往往會視情況特殊性再加碼，如今年8月，績優拳擊選手陳念琴取得2024巴黎奧運銅牌，依實施要點是給30萬，但當時市府最後加碼到50萬。

新竹市議員吳旭豐也指出，相較台南直接動用第二預備金，發放100萬給設籍的選手，未設籍選手也有30萬，新竹市的選手看起來相較可憐，花蓮的2位選手也加碼到70萬，新竹市只比照亞運標準給30萬，他認為不夠，也希望市府重視棒球運動。