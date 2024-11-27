城鄉差距擴大逾8倍 首屆竹科ESG論壇聚焦大新竹永續

第一屆竹科園區ESG論壇今天在清華大學舉辦，由竹科60多家企業及清大、新竹縣市政府及竹科同業公會、管理局共同關注大新竹永續發展，新竹最富里與偏鄉的收入差距已在10多年內由3.7倍擴大為8.1倍，如何讓竹科企業帶動地方創生，成為此次論壇討論重點。

主辦單位代表、清大區域創新中心主任李天健表示，竹科40年帶動科技產業與經濟成長，不僅成為護國神山，更造就全台最富里「關新里」，但同樣在新竹的「內灣村」，家戶年所得，卻從2012年的差距3.7倍，擴大為8.1倍，新竹城鄉差距持續擴大已成為危機與挑戰，需要竹科企業參與ESG，才能創造大新竹永續發展。

竹科園區ESG論壇由60多家竹科企業、上百位永續團體、清大師生，共同討論生物多樣性與TNFD、綠色消費與減碳平台及社區營造與地方創生，論壇由清華大學、竹科管理局、園區同業公會、新竹縣市政府，與行政院環境部共同主辦。

李天健指出，竹科600多家企業及相關從業的17萬竹科人，對新竹未來發展舉足輕重，如何藉由園區ESG的參與改善新竹的城鄉差距，需要產官學研共同謀畫發展藍圖。

清大校長高為元表示，聯合國氣候變化大會已達成共識，明年要建立全球「碳交易所」，永續與淨零趨勢不會走回頭路，碳交易將面臨許多挑戰也帶來許多契機。今年清大也成立永續學院，上周還與環境部簽訂「永續專業學程」合作備忘錄，將來支持園區企業和地方培育ESG人才。

新竹市代理市長邱臣遠表示，高虹安上任市長後，新竹市即成立永續發展及氣候變遷因應推動辦公室，推動新竹市的永續發展城市藍圖，而新竹有最好的企業、最好的大學，市政府一定會以最高的行政效率，支持建置產官學三方合作平台。新竹縣府行政處長周秋堯指出，希望透過資源共享，讓在地的優勢能被看見。

竹科管理局副局長陳宗權表示，國科會在科技白皮書表明「創新、包容、永續」是科學園區的重要轉型方向，希望竹科成為全國標竿，未來會從竹科管理局的角色，積極促成園區ESG與地方、大學合作推動大新竹永續發展。