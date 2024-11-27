快訊

蔓延的中國廣州毒狗事件：已超過40隻狗遭毒殺

1張圖看澎湖「黑水溝」 鄭明典：很久沒看到了

張忠謀自傳親揭「曾5年3次離職」 已無路可走只剩台積電

聽新聞
0:00 / 0:00

城鄉差距擴大逾8倍 首屆竹科ESG論壇聚焦大新竹永續

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
第一屆竹科園區ESG論壇在清華大學舉辦，期望透過論壇分享經驗，討論如何帶動地方發展、永續發展。記者巫鴻瑋／攝影
第一屆竹科園區ESG論壇在清華大學舉辦，期望透過論壇分享經驗，討論如何帶動地方發展、永續發展。記者巫鴻瑋／攝影

第一屆竹科園區ESG論壇今天在清華大學舉辦，由竹科60多家企業及清大新竹縣市政府及竹科同業公會、管理局共同關注大新竹永續發展，新竹最富里與偏鄉的收入差距已在10多年內由3.7倍擴大為8.1倍，如何讓竹科企業帶動地方創生，成為此次論壇討論重點。

主辦單位代表、清大區域創新中心主任李天健表示，竹科40年帶動科技產業與經濟成長，不僅成為護國神山，更造就全台最富里「關新里」，但同樣在新竹的「內灣村」，家戶年所得，卻從2012年的差距3.7倍，擴大為8.1倍，新竹城鄉差距持續擴大已成為危機與挑戰，需要竹科企業參與ESG，才能創造大新竹永續發展。

竹科園區ESG論壇由60多家竹科企業、上百位永續團體、清大師生，共同討論生物多樣性與TNFD、綠色消費與減碳平台及社區營造與地方創生，論壇由清華大學、竹科管理局、園區同業公會、新竹縣市政府，與行政院環境部共同主辦。

李天健指出，竹科600多家企業及相關從業的17萬竹科人，對新竹未來發展舉足輕重，如何藉由園區ESG的參與改善新竹的城鄉差距，需要產官學研共同謀畫發展藍圖。

清大校長高為元表示，聯合國氣候變化大會已達成共識，明年要建立全球「碳交易所」，永續與淨零趨勢不會走回頭路，碳交易將面臨許多挑戰也帶來許多契機。今年清大也成立永續學院，上周還與環境部簽訂「永續專業學程」合作備忘錄，將來支持園區企業和地方培育ESG人才。

新竹市代理市長邱臣遠表示，高虹安上任市長後，新竹市即成立永續發展及氣候變遷因應推動辦公室，推動新竹市的永續發展城市藍圖，而新竹有最好的企業、最好的大學，市政府一定會以最高的行政效率，支持建置產官學三方合作平台。新竹縣府行政處長周秋堯指出，希望透過資源共享，讓在地的優勢能被看見。

竹科管理局副局長陳宗權表示，國科會在科技白皮書表明「創新、包容、永續」是科學園區的重要轉型方向，希望竹科成為全國標竿，未來會從竹科管理局的角色，積極促成園區ESG與地方、大學合作推動大新竹永續發展。

論壇邀請20個大新竹永續團體辦理展覽，分享各團體的ESG提案，包括提供流失生存與繁衍的庇護所、推動新竹濱海地區的環境守護、森林循環碳經濟創生、建立部落循環經濟原鄉永續發展、整合城鄉資源共創價值、驅動六級化農業、減輕企業減碳成本、用消費改善社會、讓在地文化成為永續同行者、打造宜農宜居的綠活農村、創造柑橘的一百種可能、打造多元豐富高齡友善環境等議題。

第一屆竹科園區ESG論壇在清華大學舉辦，期望透過論壇分享經驗，討論如何帶動地方發展、永續發展。記者巫鴻瑋／攝影
第一屆竹科園區ESG論壇在清華大學舉辦，期望透過論壇分享經驗，討論如何帶動地方發展、永續發展。記者巫鴻瑋／攝影
第一屆竹科園區ESG論壇在清華大學舉辦，期望透過論壇分享經驗，討論如何帶動地方發展、永續發展。記者巫鴻瑋／攝影
第一屆竹科園區ESG論壇在清華大學舉辦，期望透過論壇分享經驗，討論如何帶動地方發展、永續發展。記者巫鴻瑋／攝影
第一屆竹科園區ESG論壇在清華大學舉辦，期望透過論壇分享經驗，討論如何帶動地方發展、永續發展。記者巫鴻瑋／攝影
第一屆竹科園區ESG論壇在清華大學舉辦，期望透過論壇分享經驗，討論如何帶動地方發展、永續發展。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 永續 清大

延伸閱讀

美式軟餅乾Mrs. Fields快閃新竹 多種聖誕限定禮盒開賣

歡慶中華隊奪冠 「小商人」找正妹清大對面發300份雞排

國民黨團今拜會新北、新竹市府 聆聽地方政府聲音

與清大整併成定局！中華大學校長公布「給全校同學的一封信」

相關新聞

歡慶中華隊奪冠 「小商人」找正妹清大對面發300份雞排

中華隊在世界12強棒球賽中奪下冠軍，全台再度掀起棒球熱。網紅「小商人」兌現承諾，要在全台發出3100份雞排歡慶中華隊奪得...

雲科大攜手三義木雕博物館防蛀蟲 聽音即可辨別種類

三義木雕博物館珍藏逾千件木雕藝術創作，今年與國立雲林科技大學智慧辨識產業服務研究中心合作，引入低氧除蟲、AI木雕蟲聲自動...

城鄉差距擴大逾8倍 首屆竹科ESG論壇聚焦大新竹永續

第一屆竹科園區ESG論壇今天在清華大學舉辦，由竹科60多家企業及清大、新竹縣市政府及竹科同業公會、管理局共同關注大新竹永...

美式軟餅乾Mrs. Fields快閃新竹 多種聖誕限定禮盒開賣

聖誕節即將到來，在美熱銷近50年、曾創下年銷7千萬片的經典美式軟餅乾品牌「Mrs. Fields美國菲爾斯太太餅乾」首次...

桃園盧瑞旦師生書法聯展 82師生使用染古紙接龍寫「將進酒」

桃園市浸淫書法55年的書法老師盧瑞旦今天上午在桃園市圖書館平鎮分館舉辦翰墨經典盧瑞旦師生聯展，印入眼簾的「精氣神」三大字...

小刪400萬元 苗栗縣議會明年預算約280億元過關

苗栗縣議會今天二、三讀會審查修正通過，小刪400萬元，預算約280億元，其中，縣府消防局捕蜂捉蛇委辦計畫刪除200萬元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。