美式軟餅乾Mrs. Fields快閃新竹 多種聖誕限定禮盒開賣

聖誕節即將到來，在美熱銷近50年、曾創下年銷7千萬片的經典美式軟餅乾品牌「Mrs. Fields美國菲爾斯太太餅乾」首次進軍新竹，配合巨城周年慶將於明天起至明年1月6日開設快閃店，不但有多種聖誕限定禮盒，消費滿988元再贈露營杯1組。

「Mrs. Fields美國菲爾斯太太餅乾」除了台北東區旗艦店以及北部各門市，今年也一路往南，繼高雄店大獲好評後，看準大新竹地區和竹科人消費能力，將於今年聖誕節前夕進軍新竹市場，並選在竹科人最愛逛的「新竹巨城」開設快閃店。

業者指出，2024 Mrs. Fields推出數款精美聖誕禮盒，讓顧客可以在聖誕節期間與親朋好友一起分享這份來自美國正宗美式的道地美味。耶誕限定禮盒以經典美式軟餅乾組成，共有6至8種品牌經典長銷餅乾口味，每品項1至2入。

還有做成聖誕老公公、槲寄生造型的餅乾蛋糕，為派對、聚會最佳選擇，與傳統蛋糕相較，軟餅乾更富有絕妙口感嚼勁、可常溫存放，是慶祝過節必買首選，聖誕限定活動期間分別推出6吋、8吋、12吋三種不同餅乾尺寸。

此外，聖誕冬季系列糖霜餅乾有多款聖誕限定造型，包括聖誕老公公、續紛夢想聖誕樹、槲寄生之吻、胖嘟嘟雪人先生及禮物聖誕襪等期間限定系列糖霜餅乾，每日門市限量供應，歡迎民眾提前預購。