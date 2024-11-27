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桃園盧瑞旦師生書法聯展 82師生使用染古紙接龍寫「將進酒」

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
書法老師盧瑞旦舉辦師生書法聯展，師生82人用4種文體接龍完成詩人李白「將進酒」作品。記者曾增勳／攝影
書法老師盧瑞旦舉辦師生書法聯展，師生82人用4種文體接龍完成詩人李白「將進酒」作品。記者曾增勳／攝影

桃園市浸淫書法55年的書法老師盧瑞旦今天上午在桃園市圖書館平鎮分館舉辦翰墨經典盧瑞旦師生聯展，印入眼簾的「精氣神」三大字書法氣勢磅礡，尤其她與82人合力以4文體，使用咖啡、普洱茶為基底的「染古紙」完成詩人李白「將進酒」作品，展現紙張與書法藝術韻味。

64歲的盧瑞旦說，她9歲開始學習書法，至今書齡55年，自1987年專職書法教學迄今38年，這次參與師生聯展的學生，年齡介於7歲至80歲，學習時間2個月至15年不等，這次師生近百人展出近200件作品，「精氣神」及「頓悟」書法主軸，師生作品運用楷書、隸書、行書、篆書4種文體呈現，歡迎有興趣書法的民眾參觀。

書法展期即日起至12月11日止，一幅李白「將進酒」的作品由師生82人以接龍方式，以染古紙創作，還有師生26人，依中國文字演進，合力以甲骨文、金文、篆書、隸書、草書、行書、楷書各家各體，運用不同筆性的毛筆完成「千字文」。

現場有盧瑞旦跪地書寫每字90公分的「精氣神」大字書法作品，搭配上聯「日月星」、下聯「水火風」，呈現氣勢磅礡大器之作，聯展作品從基礎楷書進階至五體書法，多件長捲作品歷時20至100小時，展示作品高達百餘件 ，呈現不同風格、不同紙張韻味。

盧瑞旦說，越來越少人提筆寫書法，早期帶兒童書法班學生超過100人，如今10人都不到，她很擔憂書法之美無法再被看見，現在推廣銀髮族終身學習，反而年長者學書法人數越來越多，書法好處就是修身養性，確實做到要用時間累積，她重視書法基礎，與筆墨相處，讓躁動的心沉靜下來。

書法老師盧瑞旦（左一）師生書法聯展，書寫「頓悟」書法作品及近200幅各文體呈現書法之美。記者曾增勳／攝影
書法老師盧瑞旦（左一）師生書法聯展，書寫「頓悟」書法作品及近200幅各文體呈現書法之美。記者曾增勳／攝影
盧瑞旦師生書法聯展，「精氣神」三大字書法氣勢磅礡。記者曾增勳／攝影
盧瑞旦師生書法聯展，「精氣神」三大字書法氣勢磅礡。記者曾增勳／攝影
書法老師盧瑞旦（見圖）師生書法聯展，近200幅楷隸行篆草書各文體呈現書法之美。記者曾增勳／攝影
書法老師盧瑞旦（見圖）師生書法聯展，近200幅楷隸行篆草書各文體呈現書法之美。記者曾增勳／攝影

李白 桃園 詩人

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