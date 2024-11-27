教育部邀請印尼這所大學參訪元智大學 兩校簽署姐妹校

由教育部邀請的印尼布拉維加亞大學代表團參訪桃園市元智大學，2校訪問聚焦於深化學生交流與實習合作，並探討2校教授聯合發表學術論文等議題，雙方更簽署學術合作備忘錄，正式締結為姐妹校，充分體現對建立長期合作的承諾與願景。

元智大學校長廖慶榮表示， 2018年元智管理學院即與布拉維加亞大學經濟與商業學院合作開展博士雙聯學位計畫，2校電機工程學院透過多次互訪建立穩固的合作基礎。本次簽約進一步深化合作範疇，期望藉此契機，積極拓展多元化的國際交流項目，為師生創造更多學術合作與跨文化交流的機會。

印尼布拉維加亞大學校長維多多說，校方高度重視國際學術合作，此次訪問不僅促成姐妹校關係的建立，未來更計劃整合各學院的國際事務資源，全力推動跨國、跨領域的研究合作以及師生交流計畫，為雙方創造互惠共榮的合作模式。

訪問期間，布拉維加亞大學代表團參觀了元智工業工程與管理學系的人因工程與設計實驗室。該實驗室成員中包含多名印尼籍博士與碩士學生，充分展現元智在國際化教育上的成果。

來自印尼的元智電機工程學系教授法沙可在會談中分享了他在元智的求學經歷，從留學、畢業到留台任教的過程，為此次交流增添溫度與深度。教育部國際及兩岸教育司秘書陳奕達全程陪同，見證雙校合作的新里程碑，並期望雙方未來在國際合作領域取得更多成果。