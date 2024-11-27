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歡慶中華隊奪冠 「小商人」找正妹清大對面發300份雞排

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
中華隊奪冠不少店家祭出相關優惠，包括新竹烘焙坊「水豚麥胖」將於11月28日至11月30日，連續3天葡式蛋塔買一送一。圖／取自水豚麥胖總店粉絲頁
中華隊奪冠不少店家祭出相關優惠，包括新竹烘焙坊「水豚麥胖」將於11月28日至11月30日，連續3天葡式蛋塔買一送一。圖／取自水豚麥胖總店粉絲頁

中華隊在世界12強棒球賽中奪下冠軍，全台再度掀起棒球熱。網紅「小商人」兌現承諾，要在全台發出3100份雞排歡慶中華隊奪得世界冠軍，今天下午4點特別請來正妹寵物美容師「寶7」在新竹清華大學校門對面發出300份雞排。

中華隊奪冠不少店家祭出相關優惠，包括新竹烘焙坊「水豚麥胖」將於11月28日至11月30日，連續3天葡式蛋塔買一送一；陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔也將於11月30日上午10點30分在服務處發放新竹香米，凡攜帶發票10張，即可以20元購買原價120元的小農自產香米，限量100包，所得和大家捐出的發票，林志潔都會加倍再加碼，捐給家扶基金會。

小商人在中華隊打敗美國隊時，就先在嘉義市區發送500份雞排，時間未到就湧入大批民眾排隊，時間一到，很快被領光。當時小商人也在臉書發祭品文：「台灣拿冠軍我加碼再發1000份」，後來中華隊真的奪下世界冠軍，小商人也表示要在各地發送共3100份雞排，一起慶祝中華隊奪冠。

繼昨天台北市發出500份雞排後，小商人昨晚在粉絲頁公布，應觀眾要求，決定在清大門口發300份雞排，並請來「海線女孩．Angela寶7」幫忙發雞排。小商人也強調：「雞排要吃，妹子要看，請各位朋友一定要領好領滿，台灣拿第一就是爽啦」。

不少網友也在貼文下方留言：「我一定到」、「新竹終於發起來了，還是請辣妹代發」，也有清大學生TAG同學留言：「給你一個去實驗室的理由」，不過有不少竹科人哀嚎：「園區社畜還沒下班QQ，純推不領」、「怎麼可以...還沒下班的我們...300份不夠啦」、「下午4點園區很多科技人領不到…」。

網紅「小商人」要在全台發出3100份雞排歡慶中華隊奪得世界冠軍，今天下午4點特別請來正妹寵物美容師「寶7」在新竹清華大學校門對面發出300份雞排。圖／取自Gtokevin 小商人粉絲頁
網紅「小商人」要在全台發出3100份雞排歡慶中華隊奪得世界冠軍，今天下午4點特別請來正妹寵物美容師「寶7」在新竹清華大學校門對面發出300份雞排。圖／取自Gtokevin 小商人粉絲頁
陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔也將於11月30日上午10點30分在服務處發放新竹香米。圖／取自林志潔粉絲頁
陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔也將於11月30日上午10點30分在服務處發放新竹香米。圖／取自林志潔粉絲頁

新竹 清大 雞排

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