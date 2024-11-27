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小刪400萬元 苗栗縣議會明年預算約280億元過關

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府明年消防局捕蜂捉蛇委辦計畫，各刪減200萬元，縣議員陳光軒（圖）建議業務回歸農業處，縣長鍾東錦允諾研議。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府明年消防局捕蜂捉蛇委辦計畫，各刪減200萬元，縣議員陳光軒（圖）建議業務回歸農業處，縣長鍾東錦允諾研議。記者范榮達／攝影

苗栗縣議會今天二、三讀會審查修正通過，小刪400萬元，預算約280億元，其中，縣府消防局捕蜂捉蛇委辦計畫刪除200萬元，府會關心桃園市一名義消捕蜂遭螫死，並達成共識，研議後年是否回歸農業處辦理。

縣議會民進黨團總召集人徐筱菁表示尊重議員的意見，也期許縣府錢用在刀口、用在該用的地方，民進黨會持續監督。縣長鍾東錦則感謝議會支持，鍾東錦指出，縣府核實編列預算，經費也不高，就以新竹縣為例，人口多苗栗4萬人，預算400多億元規模，人均預算多苗栗1萬多元，希望中央聽見看見，統籌分配款更合理分配，不過，縣府團隊也會認真努力，做最大發揮。

縣府編列明年總預算，歲入編列279億6154萬9000元，較今年預算250.5億元，增加26.81億元，增幅10.70%，歲出編列277億3154萬9000元，債務舉借84.7億元，償還87億元，淨還債2.3億元，縣議會今天二、三讀審查，歲入部分原案通過；歲出部分，補助工商策進會協助辦理招商事宜、消防局捕蜂捉蛇委辦計畫，各刪減200萬元。

其中，補助工策會協助招商項目，今年預算950萬元，明年因行政院核定桃竹苗大矽谷計畫，編列1700萬元；捕蜂捉蛇委辦計畫今年預算1594萬元，因數量增加，明年編列2000萬元。

縣議員員陳光軒指出，桃園市一名義消今年11月14日執行市政府農業局委託捕蜂勤務，不幸遭虎頭蜂螫咬，引發過敏反應，送醫仍回天乏術，建議消防業務單純化，捕蜂捉蛇業務回歸農業處，交由專業人員辦理。

縣長鍾東錦表示，捕蜂捉蛇目前由消防局委託苗栗縣義勇消防總隊協會，如果農業局負責，也同樣採取招標，協會人力充足，且分布各地，切合捕蜂捉蛇搶時效的需求，縣府會研議後年捕蜂捉蛇委辦計畫交由農業處。

苗栗縣政府明年消防局捕蜂捉蛇委辦計畫，各刪減200萬元，縣議員陳光軒建議業務回歸農業處，縣長鍾東錦（圖）允諾研議。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府明年消防局捕蜂捉蛇委辦計畫，各刪減200萬元，縣議員陳光軒建議業務回歸農業處，縣長鍾東錦（圖）允諾研議。記者范榮達／攝影

捕蜂捉蛇 農業處 鍾東錦

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