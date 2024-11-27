撥千萬成立「棒球天使基金」 張善政親曝不直接發獎金內幕

中華隊在世界12強棒球賽勇奪冠軍，多縣市爭相為選手加碼獎金，與棒球淵源深厚的桃園市做法格外引發關注。桃園市長張善政今天表示，市府決定撥款1000萬成立「棒球天使基金」，厚實棒球基礎教育，讓冠軍不只是曇花一現，更要將實力在桃園扎根萌芽。

市府官員今透露，冠軍賽結束後，市府相關單位召開多次會議，張善政會中坦言，直接發錢最容易，也最能搶得版面，但球員應更期待政府從根本改善棒球環境，因此最終拍板以天使基金的概念，挹注遠超過其他縣市獎金的金額。

該幕僚也說，在各縣市競相發獎金的情況下，似乎有點變成軍備競賽，桃園當然發得出獎金，不完全以獎金的方式，確實在內部有過多次的討論，但張善政最後仍決定頂住壓力。

張善政今天在市政會議提到冠軍賽時仍相當興奮，他直言當天市府舉辦的直播派對盛況空前，最後雙殺拿到世界冠軍的剎那，激動心情更是不可言喻；當時有位女性在現場緊緊抱著他，旁人好奇詢問「抱著你的女生是誰啊？」讓他一度很緊張，後來看了半天發現原來是太太，鬆了一口氣。

「這晚大家一輩子都要記得，因為我們跟中華隊一起寫歷史。」張善政說，中華隊傑出的表現，實現全台灣民眾的夢想，熱潮後，不管是中央還是地方政府，也更應該讓棒球實力往上推動，尤其這次中華隊桃園的選手跟教練的人數加起來最多，超過十位。

張善政直言，桃園是三級棒球重鎮，市府內部不斷討論如何厚實棒球基礎，現在決定要撥款1000萬，在市府體育發展基金會裡成立棒球天使基金，用途包括開設棒球營，讓中小學生跟國手有親身接觸，啟發對棒球的興趣，或是讓國手們進到校園，幫助教練培訓，市府會邀集選手和球團進一步研議，未來體育局、教育局也可提出更具體政策。