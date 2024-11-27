救護橫跨3大人口密集區 民間慨贈桃消2輛新式救護車

桃園市消防局八德及大林分隊救護案件橫跨桃園、八德及龜山地區，人口相對集中，救護內容多，中華文化姓氏文教基金會今贈與桃園市消防局2輛新式救護車，感念消防員的辛勞及提升緊急救護量能。

中華文化姓氏文教基金會今贈與桃園市消防局2輛新式救護車，感念消防局緊急救護勤務的繁重與重要性，並為回饋鄉里、發揚基金會助人愛人、利益眾生的的精神，特別捐贈救護車給消防局第一大隊八德分隊及大林分隊使用。

此次捐贈的救護車，新式外觀及車身的巴騰堡格紋設計，在一般車燈照射下，能維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度，確保救護人員執行緊急救護行車安全無虞；車上配有自動心肺復甦機（LUCAS）能替代人力進行胸外按壓，使救護人員得以空出雙手執行更多救護處置，進一步提高急救成功率，強化到院前的救護品質。