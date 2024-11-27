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桃園空氣盒子 議員批數量不足

聯合報／ 記者朱冠諭趙容萱／連線報導
桃園市政府目前布設1000組空氣盒子，遭議員質疑數量不足，對工廠異味無法有效偵測。環保局回應將持續精進偵測能力。圖／桃園市環保局提供
桃園市政府目前布設1000組空氣盒子，遭議員質疑數量不足，對工廠異味無法有效偵測。環保局回應將持續精進偵測能力。圖／桃園市環保局提供

桃園市迄今布設1000組空氣品質感測器（空氣盒子），民代質疑桃市設備數量少於台中、台南、高雄，明年也未規畫增設，加上空氣盒子偵測項目陽春，恐無法有效偵測工廠異味。桃園市環保局回應，空氣盒子已覆蓋主要汙染熱區，並將持續加強空品監測能力。

台中目前有1220組空氣盒子，包含在營建工地設置空品感測器140組，另有多個營造商在工地自主裝設微型感測器約15處。中市環保局指出，環境部明年無補助空氣微感器，環保局明年會增編相關預算至1472萬元。

桃園市議會昨天聯席審查環保局明年度預算，「空氣品質感測器物聯網自動化智慧運用合辦計畫」編列804萬元，為現有1000組空氣盒子維護費用。環保局坦言，明年度未規畫增設空氣盒子，引發多名議員質疑揚言要刪，不過該筆預算最後仍保留。

議員陳雅倫說，桃園市空氣盒子數量相較台中、台南、高雄的1500組明顯不足，許多工業區周邊缺乏空氣監測設備，居民只能待在家，開空氣清淨機24小時不敢出門。

議員李宗豪質疑，空氣盒子僅能偵測PM2.5、溫度跟濕度，龜山工業區常有工廠亂燒產生異味，空氣盒子卻測不到，形同虛設，呼籲市府和中研院等單位合作增進技術，掌握更多汙染物質。

環保局長陳世偉說，環保局2017年起布建空氣盒子，主要分布工業區、鄰近周邊社區與陳情熱區，每組建置費用約5萬元；既有布設點位已覆蓋主要汙染熱區，近年不再新增，以優化既有設備提升成效為主，後續將加強其他汙染物的監測能力。

由於桃煉廠空汙頻傳引發民怨，市府日前針對桃煉廠展開「包公車」稽查行動，議員陳雅倫、凌濤等人都要求市府應強制廠方設置空氣監測設備。陳世偉說，環保局近2年接獲民眾陳情桃煉廠汙染71件，稽查達120次，近期已請桃煉廠在廠區上下風處布設空氣盒子，獲廠方承諾，將持續監督。

桃園 環保局長 議員

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