明年燈會在桃園 主燈區呼應棒球奪冠

2025蛇年台灣燈會明年2月12日在高鐵桃園站前舉行，昨天蛇年主燈基座動土，主燈區以棒球為主題，與近日中華隊奪得世界冠軍呼應；今年主燈由藝術家李明道設計，不以具象的蛇為造型，改用抽象符號呈現，主題為「無限樂園島」，主燈設計明年1月3日對外公布。

往年桃園市府跨年晚會就在高鐵站區舉行，為籌備明年燈會，跨年晚會場地難覓，桃園市府仍商借高鐵站前2公頃廣場辦跨年晚會，將與主燈工區區隔；晚會標案昨天開標，有1家合格，預計28日評選；市府表示，今年跨年會照常舉行。

台灣燈會暌違9年，明年再次回到桃園舉行，昨主燈基座動土，由桃園市長張善政、觀光署長周永暉主持。

周永暉說，燈會面積廣達10公頃，規畫1主燈、2大副燈與11個主題燈區，將展出300件以上作品，包含傳統燈藝、藝術設計、環保節能、在地特色、機械動態、創新科技等元素，也會以蛇的Q版圖案來布展。張善政表示，台灣燈會到桃園已暌違多年，要辦出精采燈會。

桃園市觀旅局長周柏吟說，蛇年主燈正對高鐵站區，搭配光環境設計，就像棒球場上的投手丘位置，周邊有四個壘包，與中華隊奪冠相呼應。市府表示，副展區「光的遊戲場」提前在明年2月7日試營運，台灣燈會2月12日開幕，預計展至23日。