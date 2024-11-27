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六福村資訊未公開 民團憂動物福祉

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹報導

六福村動物園東非狒狒脫逃遭圍捕打死後，園內150隻東非狒狒就淡出遊客視野。動保人士認為，展演動物生存現況應公開透明，六福村改善過程資訊不公開，外界也難追蹤。六福村表示，狒狒都已植入晶片，展區依專家建議改善，已通過主管機關檢核。

新竹市立動物園表示，動物會安置在展場展示，除非懷孕、生產或健康不佳等，才會安置在內舍或獸醫室，以便照顧與治療，或產後經評估動物與幼仔狀況良好，就會重新放回展間。

動保團體「鳥語獸躍」召集人林婷憶說，長期要求資訊公開透明，從審查動物展演起，就要讓外界了解；六福村東非狒狒事件後的改善過程資訊不公開，很難從中追蹤改善的措施。

她強調，地方主管機關對於未改善的手段，就是禁止繁殖、禁止進口動物，都是消極的處理方式，因為資訊不透明，對業者或主管機關來說，也就少了外界壓力，對動物福祉並非好事。

台灣動物平權促進會執行長林憶珊認為，六福村上百隻狒狒的健康、飼養場地，是否滿足其天性需求，外界完全不知道，狒狒後續的飼養、生存狀況，園方也未對外公布，建議應公開透明，讓大眾了解每隻動物的照顧與健康狀況，而不是在打死狒狒後才被動公開。

林憶珊建議，六福村可在官方網站公開狒狒現況，並說明後續安置作為，縣府應繼續稽查，也要公開審查委員名單，而不是事過境遷就沒事，才能確保動物福祉。

六福村 動物園 狒狒

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