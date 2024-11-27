脫逃者喪命 六福村狒狒閉門謝客

六福村動物園東非狒狒去年3月脫逃18天，最後圍捕時遭林姓獵人開槍擊中心臟死亡，引發輿論關注。事發迄今已過1年8個月，遊客發現，六福村官網全面下架東非狒狒相關資訊，東非狒狒區也謝絕參觀，園內150隻狒狒消失在遊客視野，不知何時開放。

六福村表示，東非狒狒逃逸事件後關閉該展區，狒狒籠區已依專家建議改善，每隻狒狒都植入晶片，未來視整體規畫再決定是否開放。

東非狒狒逃竄後，圍捕遭林姓獵人打死，桃園地檢署起訴當時下達開槍指令的時任桃園市農業局徐姓技工，法院昨開庭審理。劉姓獵人昨出庭作證，他告知徐自己有獵槍，徐回萬一狒狒跳出來「開槍打牠」，但不清楚徐是否向林下達開槍指令。徐男昨到庭未發言，他今年1月出庭否認有獵殺意圖，也否認下令林姓獵人開槍。

事件發生後，各界關心展演動物權益，六福村遭批判管理不善，也質疑狒狒未全面植入晶片。遊客發現，東非狒狒從遊客視野消失，不僅官網看不到任何資訊，即使入園參觀，遊覽動線也未安排到狒狒區。有遊客詢問園方，業者只回暫時不對外開放，引發狒狒是否因闖禍被「關禁閉」的質疑。

工作人員指出，東非狒狒區已暫停開放一段時間，遊園「猛獸巴士」不會繞經狒狒區，若遊客喜愛大型靈長類動物，希望先到猴園觀賞紅毛猩猩、阿拉伯狒狒等。

據了解，六福村有公東非狒狒70隻、母狒狒80隻，總數150隻，去年8月底已清點數量，並植入晶片。園方表示，已依專家建議改善場地設施，放置多輛廢棄車輛供遮蔽、玩耍。

竹縣農業處表示，狒狒脫逃被打死後，縣府與農業部林業保育署、專家學者4次現勘，檢視戶外放養場域的防脫逃設施，去年5月10日複查後，已符合改善要求。

農業處表示，去年9月13日與林業保育署等單位，清查六福村狒狒數量，全數已植入晶片，狒狒放回開放飼養場域，去年已多次勘查完成改善，今年未安排覆核。

監察院曾針對此案提案糾正桃園市政府，圍捕時未派指揮官，狒狒中槍後還「呼眾擺拍」，重創政府形象。市府表示將檢討改善。