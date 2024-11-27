聽新聞
0:00 / 0:00

脫逃者喪命 六福村狒狒閉門謝客

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭政芬周嘉茹／連線報導
六福村東非狒狒去年脫逃遭打死後，東非狒狒區關閉至今；園方表示已全數植入晶片，改善展區設施。記者巫鴻瑋／翻攝
六福村東非狒狒去年脫逃遭打死後，東非狒狒區關閉至今；園方表示已全數植入晶片，改善展區設施。記者巫鴻瑋／翻攝

六福村動物園東非狒狒去年3月脫逃18天，最後圍捕時遭林姓獵人開槍擊中心臟死亡，引發輿論關注。事發迄今已過1年8個月，遊客發現，六福村官網全面下架東非狒狒相關資訊，東非狒狒區也謝絕參觀，園內150隻狒狒消失在遊客視野，不知何時開放。

六福村表示，東非狒狒逃逸事件後關閉該展區，狒狒籠區已依專家建議改善，每隻狒狒都植入晶片，未來視整體規畫再決定是否開放。

東非狒狒逃竄後，圍捕遭林姓獵人打死，桃園地檢署起訴當時下達開槍指令的時任桃園市農業局徐姓技工，法院昨開庭審理。劉姓獵人昨出庭作證，他告知徐自己有獵槍，徐回萬一狒狒跳出來「開槍打牠」，但不清楚徐是否向林下達開槍指令。徐男昨到庭未發言，他今年1月出庭否認有獵殺意圖，也否認下令林姓獵人開槍。

事件發生後，各界關心展演動物權益，六福村遭批判管理不善，也質疑狒狒未全面植入晶片。遊客發現，東非狒狒從遊客視野消失，不僅官網看不到任何資訊，即使入園參觀，遊覽動線也未安排到狒狒區。有遊客詢問園方，業者只回暫時不對外開放，引發狒狒是否因闖禍被「關禁閉」的質疑。

工作人員指出，東非狒狒區已暫停開放一段時間，遊園「猛獸巴士」不會繞經狒狒區，若遊客喜愛大型靈長類動物，希望先到猴園觀賞紅毛猩猩、阿拉伯狒狒等。

據了解，六福村有公東非狒狒70隻、母狒狒80隻，總數150隻，去年8月底已清點數量，並植入晶片。園方表示，已依專家建議改善場地設施，放置多輛廢棄車輛供遮蔽、玩耍。

竹縣農業處表示，狒狒脫逃被打死後，縣府與農業部林業保育署、專家學者4次現勘，檢視戶外放養場域的防脫逃設施，去年5月10日複查後，已符合改善要求。

農業處表示，去年9月13日與林業保育署等單位，清查六福村狒狒數量，全數已植入晶片，狒狒放回開放飼養場域，去年已多次勘查完成改善，今年未安排覆核。

監察院曾針對此案提案糾正桃園市政府，圍捕時未派指揮官，狒狒中槍後還「呼眾擺拍」，重創政府形象。市府表示將檢討改善。

六福村 狒狒

延伸閱讀

執法過當？美國警開槍害嫌犯全身75%嚴重燒傷 纏訟2年判無罪

被超車不爽掏玩具槍猛砸車窗 蘆洲警攔截圍捕逮路怒男

獨／抓到了！高雄湖內槍擊案3中彈釀1死 開槍主嫌落網

高雄湖內1死2傷槍擊案 嫌犯開槍影像曝光

相關新聞

脫逃者喪命 六福村狒狒閉門謝客

六福村動物園東非狒狒去年3月脫逃18天，最後圍捕時遭林姓獵人開槍擊中心臟死亡，引發輿論關注。事發迄今已過1年8個月，遊客...

桃園空氣盒子 議員批數量不足

桃園市迄今布設1000組空氣品質感測器（空氣盒子），民代質疑桃市設備數量少於台中、台南、高雄，明年也未規畫增設，加上空氣...

六福村資訊未公開 民團憂動物福祉

六福村動物園東非狒狒脫逃遭圍捕打死後，園內150隻東非狒狒就淡出遊客視野。動保人士認為，展演動物生存現況應公開透明，六福...

明年燈會在桃園 主燈區呼應棒球奪冠

2025蛇年台灣燈會明年2月12日在高鐵桃園站前舉行，昨天蛇年主燈基座動土，主燈區以棒球為主題，與近日中華隊奪得世界冠軍...

病害影響苗栗草莓栽培 民代會勘農業部允提改善方案

大湖草莓栽培近年飽受炭疽病等多種病害影響，農戶需要多次補植，造成損失，立委沈發惠國會辦公室接獲農民陳情，下午邀相關單位人...

民眾抗議芎林私人申設寵物生命園區 竹縣府要求向居民溝通

新竹縣政府接獲私人申請在芎林鄉設置寵物生命紀念設施，今天早上會勘時，在地民眾群拉白布條抗議，要求禁止蓋生命園區、焚化爐、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。