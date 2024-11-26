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病害影響苗栗草莓栽培 民代會勘農業部允提改善方案

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
大湖草莓栽培近年飽受炭疽病等多種病害影響，農戶需多次補植，立委沈發惠國會辦公室接獲農民陳情，下午邀相關單位人員現勘。圖／民進黨苗栗縣黨部提供
大湖草莓栽培近年飽受炭疽病等多種病害影響，農戶需多次補植，立委沈發惠國會辦公室接獲農民陳情，下午邀相關單位人員現勘。圖／民進黨苗栗縣黨部提供

大湖草莓栽培近年飽受炭疽病等多種病害影響，農戶需要多次補植，造成損失，立委沈發惠國會辦公室接獲農民陳情，下午邀相關單位人員現勘，達成請農業部協助輔導草莓立體層架設施及草莓育苗防雨設施等多項改善共識。

沈發惠國會辦公室指出，近年來因氣候變化，導致大片草莓發生病害，如炭疽病、葉枯病、萎凋病、角斑病等，造成農民損失。草莓是台灣地區冬季作物，在苗栗地區種植面積占全台八成以上，是大湖地區重要的經濟作物，病害影響苗栗縣草莓的產量及農民生計甚鉅。

沈發惠辦公室下午邀農業部農糧署蔬菜及種苗產業組專門委員傅立忠、技正余建美、農糧署北區分署副署長黃怡仁、主任許宏德、農業改良場主任鍾珮哲等人到相關草莓園現勘。縣府農業處農務科長許家興科長、大湖鄉長黃惠琴、鄉民代表黃運德、涂德滄、大湖農會等單位人員陪同會勘。

經過2個多小時的會勘及報告，與會單位達成多項共識，包括請農業部協助輔導草莓立體層架設施及草莓育苗防雨設施；請苗栗農改場、農糧署輔導草莓土壤改良及病蟲害綜合管理，建議施用烏肥（氰氮化鈣）、糖蜜有機肥或輔導農民藉由物理性水蒸、火燒等方法以改良土壤環境，減少病害發生。

此外，請農改場今年底前辦理草莓栽種示範觀摩，提供正確草莓栽種觀念與方法；加強宣導健康草莓種苗媒合平台，提供足額的健康種苗給農民採購；增加對溫網室設施補助，減少因氣候因素導致的農災損失；根據以上結論請農業部農改場、農糧署、防檢局洽農會研議並規畫方案，輔導農會研提計畫。

沈發惠辦公室主任陳詩弦表示，將持續關心草莓病害及改善方案，盼藉由產、官、學、研攜手努力，增加草莓產量並減少農損，讓大湖草莓繼續維持在台灣最重要的地位。

大湖草莓栽培近年飽受炭疽病等多種病害影響，農戶需多次補植，立委沈發惠國會辦公室接獲農民陳情，下午邀相關單位人員現勘。圖／民進黨苗栗縣黨部提供
大湖草莓栽培近年飽受炭疽病等多種病害影響，農戶需多次補植，立委沈發惠國會辦公室接獲農民陳情，下午邀相關單位人員現勘。圖／民進黨苗栗縣黨部提供
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