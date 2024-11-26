民眾抗議芎林私人申設寵物生命園區 竹縣府要求向居民溝通

新竹縣政府接獲私人申請在芎林鄉設置寵物生命紀念設施，今天早上會勘時，在地民眾群拉白布條抗議，要求禁止蓋生命園區、焚化爐、掩埋動物屍體等三項訴求。新竹縣動物保護防疫所回應，依審查程序不可能於12月4日前同意動工，已要求申請人向居民說明清楚，釐清疑慮。

動保所今天協同農業、工務、環保等單位辦理現地會勘時，芎林鄉縣議員陳星宏、鄉民代表魏賢祥等多位代表、民眾到場，民眾在現場掛白布條「保護家園環境」，訴求反對設立寵物殯葬園區，不要嫌惡設施，反對設立焚化爐焚燒，要乾淨的空氣不要空污，反對掩埋動物屍體，不要污染好山好水，縣警局動員大批警力現場戒護。

抗議民眾憂心，基地後方就是大社區，焚化的空污恐隨風吹進社區，影響居民健康。外傳該園區將動工，新竹縣動物保護防疫所表示回應，此案尚在前置作業，今天是初步會勘，依審查程序不可能於12月4日前同意動工，也不可能同意處理寵物以外的物體，已要求申請人向居民說明清楚，釐清疑慮。未來動保所與縣府各局處將依權責就農業環境影響、農地變更、土地及建築法規、水土保持及環保等規定審認把關。