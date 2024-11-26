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民眾抗議芎林私人申設寵物生命園區 竹縣府要求向居民溝通
新竹縣政府接獲私人申請在芎林鄉設置寵物生命紀念設施，今天早上會勘時，在地民眾群拉白布條抗議，要求禁止蓋生命園區、焚化爐、掩埋動物屍體等三項訴求。新竹縣動物保護防疫所回應，依審查程序不可能於12月4日前同意動工，已要求申請人向居民說明清楚，釐清疑慮。
動保所今天協同農業、工務、環保等單位辦理現地會勘時，芎林鄉縣議員陳星宏、鄉民代表魏賢祥等多位代表、民眾到場，民眾在現場掛白布條「保護家園環境」，訴求反對設立寵物殯葬園區，不要嫌惡設施，反對設立焚化爐焚燒，要乾淨的空氣不要空污，反對掩埋動物屍體，不要污染好山好水，縣警局動員大批警力現場戒護。
抗議民眾憂心，基地後方就是大社區，焚化的空污恐隨風吹進社區，影響居民健康。外傳該園區將動工，新竹縣動物保護防疫所表示回應，此案尚在前置作業，今天是初步會勘，依審查程序不可能於12月4日前同意動工，也不可能同意處理寵物以外的物體，已要求申請人向居民說明清楚，釐清疑慮。未來動保所與縣府各局處將依權責就農業環境影響、農地變更、土地及建築法規、水土保持及環保等規定審認把關。
新竹縣動物保護防疫所說明，此案是私人申請以非都市土地(農牧用地)變更為「寵物生命紀念業特定目的事業用地」，今年10月8日通過農業部的興辦事業計畫審查，新竹縣依照非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點接續辦理，針對本案農地變更、水土保持、土地、建物及環保等相關事項交本府權責單位依法審認。
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