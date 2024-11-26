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「趴下！掩護！穩住」 大園150名學童扮一日防災小尖兵

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
今活動宣導主題分為四站，第一站為「居家防火及CO宣導」，透過有獎徵答讓日常防火觀念深植記憶，並強調住宅用火災警報器的重要性。圖／大園分隊提供
今活動宣導主題分為四站，第一站為「居家防火及CO宣導」，透過有獎徵答讓日常防火觀念深植記憶，並強調住宅用火災警報器的重要性。圖／大園分隊提供

為強化學童消防安全觀念及災害應變能力，桃園市消防局第三大隊大園分隊今與大園區內海國小聯合辦理防災小尖兵宣導活動，由消防員走入校園，設置不同主題的宣導站，讓學童在體驗的同時傳達消防及防災知識，歡樂氣氛促進小朋友的學習動力。

大園分隊指出，今活動宣導主題分為四站，第一站為「居家防火及CO宣導」，透過有獎徵答讓日常防火觀念深植記憶，並強調住宅用火災警報器的重要性，剛好近日冷氣團襲台，氣溫驟降，也提醒家人檢視家中燃氣熱水器是否裝設於安全的通風處所；第二站為「震災應變」，因應地震頻傳，教育學童記得「趴下-掩護-穩住」，以頭、頸部為保護重點。

第三站為「CPR宣導」，藉由實際操作，以提高校園CPR的普及率；最後一站為「火災避難逃生」，除關門就地避難外，同時營造火場避難時的臨場感，引導學童以低姿勢爬行逃生，增加學習的趣味性。

大園分隊表示，今天活動約有150名學童參與，利用各站寓教於樂的方式，讓每位學童及老師都有機會親身體驗，大幅提升學習成效，儘早認識各種災害特性及應變對策，防災意識淺移默化至孩童腦中，才能降低發生危害的風險值；民眾也能進一步認識消防員的工作性質，體會消防工作的辛勞。

為強化學童消防安全觀念及災害應變能力，桃園市消防局第三大隊大園分隊今與大園區內海國小聯合辦理防災小尖兵宣導活動，150名學童一同參與學習。圖／大園分隊提供
為強化學童消防安全觀念及災害應變能力，桃園市消防局第三大隊大園分隊今與大園區內海國小聯合辦理防災小尖兵宣導活動，150名學童一同參與學習。圖／大園分隊提供
今活動宣導主題分為四站，其中一站為「CPR宣導」，藉由實際操作以提高校園CPR的普及率。圖／大園分隊提供
今活動宣導主題分為四站，其中一站為「CPR宣導」，藉由實際操作以提高校園CPR的普及率。圖／大園分隊提供

校園 消防員

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